Стратегическое сотрудничество – делегация Казахстана с официальным визитом в Беларуси

Минск и Астана продолжают укреплять партнерские отношения. В нашей стране с официальным визитом находится казахстанская парламентская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между странами налажен стабильный диалог, товарооборот растет быстрыми темпами – к 2030 году планируется выйти на 2 миллиарда долларов. В программе визита – встречи с белорусскими парламентариями, посещение ключевых предприятий, а также памятных исторических мест, что подчеркивает важность общих ценностей и памяти.

Казахстан – страна более чем с 20-миллионым населением, высоким уровнем экономического развития, огромным потенциалом. И это государство – стратегический партнер Беларуси. Вот уже более 30 лет Минск и Астана ведут честный диалог на равных. Хоть географически наши страны не близки, но общих интересов много. Находить новые точки взаимодействия в Беларуси приехала парламентская делегация во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым. Впереди – насыщенная деловая программа.

Парламентская делегация Казахстана прибыла с визитом в Беларусь.

Первым делом казахстанские парламентарии посетили БЕЛАЗ – флагман отечественного машиностроения. Развитие промкооперации – одна из важнейших перспектив сотрудничества двух стран. На территории Казахстана уже локализованы совместные с Беларусью производства с ключевыми отечественными предприятиями.