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Стратегическое сотрудничество – делегация Казахстана с официальным визитом в Беларуси

04 февраля 2026 17:42
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Минск и Астана продолжают укреплять партнерские отношения. В нашей стране с официальным визитом находится казахстанская парламентская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его цель – расширение экономического сотрудничества, обмен опытом и поиск новых возможностей для совместных проектов.

Стратегическое сотрудничество – делегация Казахстана с официальным визитом в Беларуси-2

Между странами налажен стабильный диалог, товарооборот растет быстрыми темпами – к 2030 году планируется выйти на 2 миллиарда долларов. В программе визита – встречи с белорусскими парламентариями, посещение ключевых предприятий, а также памятных исторических мест, что подчеркивает важность общих ценностей и памяти.

Нынешний визит – важный сигнал готовности обоих государств развивать взаимодействие на всех уровнях.

Стратегическое сотрудничество – делегация Казахстана с официальным визитом в Беларуси-4

Казахстан – страна более чем с 20-миллионым населением, высоким уровнем экономического развития, огромным потенциалом. И это государство – стратегический партнер Беларуси. Вот уже более 30 лет Минск и Астана ведут честный диалог на равных. Хоть географически наши страны не близки, но общих интересов много. Находить новые точки взаимодействия в Беларуси приехала парламентская делегация во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым. Впереди – насыщенная деловая программа.

Парламентская делегация Казахстана прибыла с визитом в Беларусь.

Первым делом казахстанские парламентарии посетили БЕЛАЗ – флагман отечественного машиностроения. Развитие промкооперации – одна из важнейших перспектив сотрудничества двух стран. На территории Казахстана уже локализованы совместные с Беларусью производства с ключевыми отечественными предприятиями. 

Стратегическое сотрудничество – делегация Казахстана с официальным визитом в Беларуси-6

Василий Шостак, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-холдинг»:
Это наши давние надежные партнеры, с которыми мы продолжаем развивать наше сотрудничество. Несколько сотен самосвалов наших работают в карьерах Казахстана. И этот визит, мы надеемся, даст очередной импульс в развитии нашего сотрудничества и позволит многие продукты предложить казахстанскому рынку.

Теплые отношения стран основаны не только на экономическом сотрудничестве, главное, что объединяет народы, – историческая память, которую трепетно берегут.

Подробности в видео.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Казахстан

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