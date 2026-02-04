Стратегическое сотрудничество – делегация Казахстана с официальным визитом в Беларуси
Минск и Астана продолжают укреплять партнерские отношения. В нашей стране с официальным визитом находится казахстанская парламентская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его цель – расширение экономического сотрудничества, обмен опытом и поиск новых возможностей для совместных проектов.
Между странами налажен стабильный диалог, товарооборот растет быстрыми темпами – к 2030 году планируется выйти на 2 миллиарда долларов. В программе визита – встречи с белорусскими парламентариями, посещение ключевых предприятий, а также памятных исторических мест, что подчеркивает важность общих ценностей и памяти.
Нынешний визит – важный сигнал готовности обоих государств развивать взаимодействие на всех уровнях.
Казахстан – страна более чем с 20-миллионым населением, высоким уровнем экономического развития, огромным потенциалом. И это государство – стратегический партнер Беларуси. Вот уже более 30 лет Минск и Астана ведут честный диалог на равных. Хоть географически наши страны не близки, но общих интересов много. Находить новые точки взаимодействия в Беларуси приехала парламентская делегация во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым. Впереди – насыщенная деловая программа.
Парламентская делегация Казахстана прибыла с визитом в Беларусь.
Первым делом казахстанские парламентарии посетили БЕЛАЗ – флагман отечественного машиностроения. Развитие промкооперации – одна из важнейших перспектив сотрудничества двух стран. На территории Казахстана уже локализованы совместные с Беларусью производства с ключевыми отечественными предприятиями.
Василий Шостак, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике – директор маркетинг-центра ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-холдинг»:
Это наши давние надежные партнеры, с которыми мы продолжаем развивать наше сотрудничество. Несколько сотен самосвалов наших работают в карьерах Казахстана. И этот визит, мы надеемся, даст очередной импульс в развитии нашего сотрудничества и позволит многие продукты предложить казахстанскому рынку.
Теплые отношения стран основаны не только на экономическом сотрудничестве, главное, что объединяет народы, – историческая память, которую трепетно берегут.
Подробности в видео.