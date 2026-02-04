Наталья Эйсмонт встретилась с активом Гомельской областной организации БСЖ

Сохранить мир и спокойствие в Беларуси, видеть и решать каждую проблему, касающуюся семьи и детей, при этом быть всегда рядом. Такая задача сегодня стоит перед Белорусским союзом женщин. С активистками Гомельской области встретилась пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече присутствовали представительницы Мозырского и Калинковичского районов. «Васильковый отряд» сосредоточен на сохранении семейных традиций, социальной поддержке и развитии местных инициатив, направленных на улучшение качества жизни в регионе.

Людмила Сапего, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза женщин:

У каждой женщины много в жизни задач, начиная от рождения детей, продолжая воспитанием. Кроме того, у каждой из нас есть еще работа, какие-то общественные обязанности. Поэтому всегда очень важно встречаться с такими спикерами, от которых ты просто заряжаешься той энергией, благодаря которой в дальнейшем работаешь еще лучше.

Мы все, общественные объединения всех областей, будем работать в рамках республиканского плана. И, конечно, есть особые проекты и у Гомельской области, которые мы обязательно воплотим в 2026 году.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Вообще такие встречи с различными активами различных районов нашей республики традиционные. Специально мы выделили такой день раз в неделю для того, чтобы актив каждого района побывал здесь.

Для чего? Во-первых, чтобы мы могли встретиться глаза в глаза и проговорить какие-то вещи, которые нас волнуют. На дворе Год белорусской женщины, год особый, мы понимаем, что это должна быть какая-то особая активность. Мы должны слышать, что волнует наших женщин, на какие вопросы они хотят получить ответы. И для этого мы собираемся в том числе.

Представительницы Гомельской области активно готовят программу мероприятий на 2026-й, Год белорусской женщины, чтобы усилить поддержку семейных ценностей и распространить успешные практики по всей области.