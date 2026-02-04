Покраска, сварка и сборка машин – чем занимаются женщины на Минском тракторном заводе

Труд, который нельзя не заметить: 2026-й – Год белорусской женщины. Цель – показать всему миру образ труженицы. Той, чьими руками создается уют в домах и благополучие в государстве. Сегодня женщины успешно реализуют себя в науке, медицине, образовании и, конечно, в промышленности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как она пришла в профессию и что значит быть женщиной в мире металла и машин – материал Ольги Пасечник.

Только на МТЗ трудятся более 5200 женщин. Они задействованы в различных цехах и подразделениях: управляют сложным оборудованием, выполняют ювелирную работу по покраске, сварке и сборке машин. Одна из них – Наталья Дядюля, старший мастер участка на Минском тракторном заводе.

Наталья Дядюля, старший мастер участка гальванопокрытий и пружин цеха № 93 механосборочного производства ОАО «МТЗ»:

На завод я пришла в 1999 году в качестве контролера в цех № 93 термообработки и гальванопокрытия. Спустя 5 лет я решила, что нужно отучиться. После этого я окончила частный институт управления и предпринимательства и продолжала работать контролером.

В 2020 году мне предложили стать мастером этого же цеха. Я согласилась. В мои обязанности входит контроль за работоспособностью оборудования. Я смотрю, чтобы оборудование было в исправности. И самая главная моя обязанность, чтобы мои подчиненные выпускали качественную продукцию. В моем подчинении порядка 30 человек. В основном у меня работают женщины, но есть и мужчины.