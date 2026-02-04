Александра Саснович завершила выступление на турнире WTA-500 в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке второго круга 109-я ракетка мира из Беларуси встречалась с 45-й в топе – филиппинкой Александрой Эалой.

Несмотря на разницу в рейтинге, в первом сете наша спортсменка владела значительным преимуществом, доминировала на корте и оставила отрезок за собой с уверенным результатом – 6:2. Однако во второй партии оппонентка взяла реванш – 6:4. В дальнейшем противостояние проходило в напряженной борьбе. Землячка долгое время вела, но не сумела удержать лидерство и судьба сета решилась на тай-брейке, где удача оказалась на стороне Эалы.

Напомним, белорусская спортсменка начала свой путь на соревнованиях с квалификации, но уступила в финале отбора. Тем не менее, несмотря на поражение, получила от организаторов пропуск в основную сетку.