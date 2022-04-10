Прямой эфир

Александр Лукашенко: войска ПВО активно развиваются, мастерски решаются учебные и боевые задачи

10 апреля 2022 08:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В том, что ПВО и в дальнейшем останется мощным фактором сдерживания любого агрессора, высказал уверенность Президент Беларуси, поздравляя с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: войска ПВО активно развиваются, мастерски решаются учебные и боевые задачи-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Современные войска ПВО активно развиваются: успешно осваивается новейшая техника, мастерски решаются учебные и боевые задачи, что подтверждается во время учений с боевой стрельбой на белорусских и российских полигонах. Государство и впредь будет делать все возможное, чтобы зенитные ракетные, радиотехнические войска и истребительная авиация были обеспечены самыми современными образцами вооружений.  

«Задачи выполняем с честью и достоинством». В Беларуси отмечается День войск ПВО (подробнее здесь).  

# ПВО Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Задачи выполняем с честью и достоинством». В Беларуси отмечается День войск ПВО
10 апреля 2022 07:40

«Задачи выполняем с честью и достоинством». В Беларуси отмечается День войск ПВО

10 апреля католики празднуют Вербное воскресенье
10 апреля 2022 07:24

10 апреля католики празднуют Вербное воскресенье

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам
09 апреля 2022 17:41

Что такое буллинг? Опрос школьников о травле среди сверстников и личном отношении к издевательствам