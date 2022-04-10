Александр Лукашенко: войска ПВО активно развиваются, мастерски решаются учебные и боевые задачи

Новости Беларуси. В том, что ПВО и в дальнейшем останется мощным фактором сдерживания любого агрессора, высказал уверенность Президент Беларуси, поздравляя с профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Современные войска ПВО активно развиваются: успешно осваивается новейшая техника, мастерски решаются учебные и боевые задачи, что подтверждается во время учений с боевой стрельбой на белорусских и российских полигонах. Государство и впредь будет делать все возможное, чтобы зенитные ракетные, радиотехнические войска и истребительная авиация были обеспечены самыми современными образцами вооружений.