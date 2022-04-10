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10 апреля католики празднуют Вербное воскресенье

10 апреля 2022 07:24
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Новости Беларуси. Часть христиан Беларуси накануне Пасхи отмечает Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим – знаковое библейское событие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

10 апреля католики празднуют Вербное воскресенье-1

Именно о нем вспоминают верующие, освещая символ этого дня. Украшенные веточки вербы окропляют святой водой в костелах как символ возрождения, а затем хранят дома весь год как источник целебной силы. Уже 11 апреля у католиков начнется Страстная неделя. 17 апреля у них Пасха — на неделю раньше, чем у православных.  

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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