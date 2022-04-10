10 апреля католики празднуют Вербное воскресенье

Именно о нем вспоминают верующие, освещая символ этого дня. Украшенные веточки вербы окропляют святой водой в костелах как символ возрождения, а затем хранят дома весь год как источник целебной силы. Уже 11 апреля у католиков начнется Страстная неделя. 17 апреля у них Пасха — на неделю раньше, чем у православных.