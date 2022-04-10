«Задачи выполняем с честью и достоинством». В Беларуси отмечается День войск ПВО

Новости Беларуси. День войск противовоздушной обороны отмечается в Беларуси. При нынешней обстановке по внешнему контуру – их роль значительно возрастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно расчеты ПВО заступают на боевое дежурство, контролируют обстановку в небе. Десятки радиолокационных станций пристально следят за каждым метром воздушного пространства. Основная ударная сила войск – зенитные ракетные подразделения. В их составе десятки комплексов малой и средней дальности. Сегодня система противовоздушной обороны крепка и надежна. Подразделения поддерживают порядок в воздушном пространстве по формуле 24 на 7.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:

Система ПВО надежная, которая позволяет гарантированно выполнить те поставленные задачи в тех непростых условиях воздушной обстановки, которая сложилась сейчас вокруг Республики Беларусь. Военно-воздушные силы, войска ПВО сейчас усиленным составом выполняют задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне, тем самым обеспечивают неприкосновенность наших воздушных границ нашего государства. Задачи выполняем с честью и достоинством. Не допускаются ни провокации, ни какие-либо нарушения государственной границы. На текущий момент они не допущены.