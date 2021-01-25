Как в Минске убирают сосульки и что делать, если машина пострадала от их падения?

Попасть под бодрящий душ из мокрого снега, а что еще хуже – стать мишенью для сосулек – удовольствие весьма сомнительное, более того невероятно опасное. Будьте внимательны и осторожны, смотрите не только под ноги, но и над головой. Владислав Воробин, главный инженер ГП «ЖЭУ №4 Советского района г. Минска»:

Работы по обходу территории проводятся ежедневно. В первую очередь при выявлении сосулек на кровлях, на козырьках, балконах оставляются оградительные ленты. Следующий шаг – вызов автовышки для поднятия специально обученного человека на кровлю.

Падение сосулек на человека чревато, в лучшем случае, увечьями различной степени тяжести. Самое опасное время – период, когда стойкий мороз резко сменяется плюсовым градусом, именно тогда тропинка вдоль дома с водостоками превращается в настоящую полосу препятствий.

Обращайте внимание на огороженные лентами участки тротуаров. Не заходите под ограждение, даже если опаздываете на судьбоносную встречу. Владислав Воробин:

Образование сосулек характерно для жилых домов со скатными кровлями. Дома с рулонными горизонтальными кровлями, как правило, потенциально угрозы не несут.

Но как быть автомобилистам чьи машины попали под раздачу и пострадали от падения наледи?