Стало известно, когда пустят пробный поезд на третьей линии минского метро

Новости Беларуси. Пробный поезд на третьей ветке метро пустят через две недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Планируется, что это произойдет 7 или 8 июля.
Новости Беларуси. Пробный поезд на третьей ветке метро пустят через две недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Планируется, что это произойдет 7 или 8 июля.
Сейчас работы на четырех новых станциях «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» близятся к завершению.
Среди основных нововведений – защитные экраны, которые будут синхронизированы с дверями подвижного состава. Также будет запущена специальная система управления. Инженерный корпус для обслуживания подземки появится на Ленинградской.