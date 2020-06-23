Стало известно, когда пустят пробный поезд на третьей линии минского метро

Новости Беларуси. Пробный поезд на третьей ветке метро пустят через две недели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Планируется, что это произойдет 7 или 8 июля.

Сейчас работы на четырех новых станциях «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь» близятся к завершению.