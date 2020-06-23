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Квадрокоптер поднялся вместе со стаей аистов и заснял их полёт

23 июня 2020 14:02
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Новости Беларуси. Чужой среди своих. Квадрокоптер внедрился в стаю аистов и снял их полет с разных ракурсов. Дополнили видео впечатляющие кадры белорусской природы с высоты птичьего полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квадрокоптер поднялся вместе со стаей аистов и заснял их полёт-1

Камера GoPro снимала в 10-кратном замедлении. Под крыльями одного из главных символов Беларуси мелькают леса и поля, а птицы, широко расправив крылья, красиво пролетают над своими гнездами, будто позируя всевидящему дрону.

Квадрокоптер поднялся вместе со стаей аистов и заснял их полёт-4

Известно, что кадры сняты в Гомельской области недалеко от украинской границы. Автор ролика пояснил, что надеялся запечатлеть хотя бы одну птицу, однако посчастливилось снять целую стаю. К слову, аисты в ролике отнеслись к соседству квадрокоптера спокойно и практически на него не реагировали.

Квадрокоптер поднялся вместе со стаей аистов и заснял их полёт-7

Зрелище не оставило равнодушными множество пользователей. За три дня ролик набрал больше 38 тысяч просмотров в YouTube.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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