Квадрокоптер поднялся вместе со стаей аистов и заснял их полёт

Новости Беларуси. Чужой среди своих. Квадрокоптер внедрился в стаю аистов и снял их полет с разных ракурсов. Дополнили видео впечатляющие кадры белорусской природы с высоты птичьего полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камера GoPro снимала в 10-кратном замедлении. Под крыльями одного из главных символов Беларуси мелькают леса и поля, а птицы, широко расправив крылья, красиво пролетают над своими гнездами, будто позируя всевидящему дрону.

Известно, что кадры сняты в Гомельской области недалеко от украинской границы. Автор ролика пояснил, что надеялся запечатлеть хотя бы одну птицу, однако посчастливилось снять целую стаю. К слову, аисты в ролике отнеслись к соседству квадрокоптера спокойно и практически на него не реагировали.