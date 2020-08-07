Александр Лукашенко поблагодарил медиков: все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил

Новости Беларуси. Медики в период борьбы с коронавирусом, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа во время встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им государственных наград, сообщает БЕЛТА.

«Я очень рад возможности лично поблагодарить вас и в вашем лице всех медицинских работников страны за самоотверженный, даже героический труд», – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня особенный день, и не только потому что чествуемые медики совершили экскурсию по Дворцу Независимости, но и потому, что впервые в зале для награжденных собрались люди одной профессии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что постепенно вы, наши врачи, все, кто был причастен к этой борьбе, возвращаетесь к привычной жизни. Можете наконец обнять своих детей, жен, мужей, родителей, которых многие из вас не видели неделями, а порой месяцами, потому что многие из вас жили в больницах и лабораториях. Убежден, разлука далась вам нелегко. Но вы добровольно пошли на это ради верности профессиональному долгу.

Глава государства обратил внимание, что медики рисковали собой, и речь не только об опасности заразиться COVID-19, но и о физических и эмоциональных нагрузках, о бессонных ночах у постели самых сложных пациентов.

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