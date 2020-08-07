«Кто не умеет думать – его будут кромсать». Ключевые аспекты Послания Президента белорусскому народу и парламенту

Новости Беларуси. Концептуально и на злобу дня. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию в рейтинге самых обсуждаемых событий недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Концептуально и на злобу дня. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию в рейтинге самых обсуждаемых событий недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные пассажи бескомпромиссно трактуют самые актуальные темы из жизни страны, проявляя истинное значение происходящего.
Подробнее в видеоматериале.
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