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«Кто не умеет думать – его будут кромсать». Ключевые аспекты Послания Президента белорусскому народу и парламенту

07 августа 2020 08:00
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Новости Беларуси. Концептуально и на злобу дня. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию в рейтинге самых обсуждаемых событий недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кто не умеет думать – его будут кромсать». Ключевые аспекты Послания Президента белорусскому народу и парламенту-1

Сильные пассажи бескомпромиссно трактуют самые актуальные темы из жизни страны, проявляя истинное значение происходящего.

Подробнее в видеоматериале.

«Кто не умеет думать – его будут кромсать». Ключевые аспекты Послания Президента белорусскому народу и парламенту-4

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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