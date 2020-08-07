Прямой эфир

Будет ли тепло в выходные? Прогноз погоды на 8 и 9 августа

07 августа 2020 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В ближайшие выходные в стране будет жарко и без дождей.

По информации Белгидромета, в субботу – 8 августа – ночью ожидается от +9°C до +16°C, по югу страны до +17°C. Днём воздух прогреется до +23°C..+30°C.

В основном будет без осадков, лишь утром и днём в северных районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман.

В воскресенье – 9 августа – ночью температура составит от +9°C до +16°C, днём синоптики прогнозируют от +23°C до +29°C

В отдельных районах республики возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром слабый туман.

Почему самый точный прогноз погоды будет теперь у жителей Гродненской области и у пилотов гражданской авиации – читайте здесь.

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поблагодарил медиков: все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил
07 августа 2020 08:18

Александр Лукашенко поблагодарил медиков: все вы, забыв о регалиях, шли к общей цели не жалея сил

«Кто не умеет думать – его будут кромсать». Ключевые аспекты Послания Президента белорусскому народу и парламенту
07 августа 2020 08:00

«Кто не умеет думать – его будут кромсать». Ключевые аспекты Послания Президента белорусскому народу и парламенту

«Можно завести много новых знакомых и приобрести трудовой опыт». Где школьникам и студентам можно подработать этим летом
07 августа 2020 07:53

«Можно завести много новых знакомых и приобрести трудовой опыт». Где школьникам и студентам можно подработать этим летом