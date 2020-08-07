Будет ли тепло в выходные? Прогноз погоды на 8 и 9 августа

Новости Беларуси. В ближайшие выходные в стране будет жарко и без дождей.

По информации Белгидромета, в субботу – 8 августа – ночью ожидается от +9°C до +16°C, по югу страны до +17°C. Днём воздух прогреется до +23°C..+30°C.

В основном будет без осадков, лишь утром и днём в северных районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман.

В воскресенье – 9 августа – ночью температура составит от +9°C до +16°C, днём синоптики прогнозируют от +23°C до +29°C

В отдельных районах республики возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром слабый туман.