Сколько квартир построили в Беларуси с начала 2021 года и где лучше всего развит рынок арендного жилья?

Новости Беларуси. В Беларуси в 2021 году планируют использовать 4 миллиона квадратных метров жилья. При этом каждая четвертая квартира с государственной поддержкой, Об этом заявили 21 июля в Министерстве архитектуры и строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом больше всего в Минской области – миллион 200 тысяч квадратных метров, что объясняется массовым строительством в городах-спутниках. А вот в самой столице к концу 2021 года возведут 600 тысяч жилых квадратов.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

В этом году план полугода мы ожидаем с перевыполнением, то есть больше 60 %. Строители работают, материалы есть, возможности есть. Люди с удовольствием строят свои квадратные метры.

Что касается граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, то наибольшее внимание до настоящего времени уделялось все-таки многодетным семьям, потому что мы нацелены на то, чтобы наше белорусское общество прирастало, поэтому здесь такое было направление. Но не остаются без внимания и остальные слои населения: дети-сироты, семьи, воспитывающие инвалидов, и другие категории.

В крупных городах особенно востребовано арендное жилье. Сейчас квартиры такого типа в основном строятся за бюджетные средства. Но в Минске, где этот рынок развит лучше всего, уже за счет выручки от сдачи внаем построенных арендных квартир.