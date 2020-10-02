«Мы тоже хотим высказать своё мнение». Молодёжь Гродно обсуждает то, что накипело

Новости Беларуси. Герои нашего сюжета – молодые люди, которые, с одной стороны, абсолютно разные: студенты, врачи, волонтёры, военнослужащие, журналисты... Но всех их объединяет одно: они патриоты своей страны, которые искренне любят родину, болеют за её настоящее и будущее. И хотят, чтобы их голос был услышан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более тысячи молодых людей со всего Гродненского региона встретились на областном молодёжном форуме. О чём говорили – в репортаже Галины Буро.

Зал областной филармонии стал масштабной площадкой для обмена мнениями. Всё, что накипело, самый молодёжный взгляд на ситуацию в стране – на сцене в открытый микрофон.

Я не зря вышел на эту сцену с государственным флагом Республики Беларусь. Это для меня символ нашей страны, это символ, который поднимался неоднократно во время моих спортивных побед далеко за пределами нашего государства. Я каждому пожелаю испытать то необычайное чувство гордости, которое испытывал я в те моменты.

1200 – именно столько человек со всей области здесь 2 октября. Учащиеся колледжей, студенты университетов, кадеты и курсанты, военнослужащие и медики, учителя, блогеры и журналисты. Признаются: давно ждали такой форум, чтобы встретиться с единомышленниками, с теми, кто умеет не только читать интернет-чаты, но и думать. Старший лейтенант Дмитрий Огурцов приехал из Слонима, как и все, с чёткой гражданской позицией.

Дмитрий Огурцов, участник форума (Слоним):

Пришёл поддержать действующего Президента, показать людям то, что голосовал я, и много людей, которые меня поддерживают, также голосовали. И мы точно так же хотим высказать то мнение, что сейчас у нас пытаются забрать голоса, как некоторые кричат, что у них забрали голоса. Я хочу им сказать, что мы тоже голосовали. И за свои голоса мы будем так же стоять и доказывать то, что не они одни и что не они большинство.

Арина Бородынкина, участница форума (Ивье):

Хочется любить нашу страну, жить в мирной Беларуси, жить в стабильной стране, такой, какой мы привыкли её видеть. И мы, как молодое поколение, должны поддерживать развитие нашей страны.

А ещё молодёжь хочет жить в суверенной стране – не по указке Запада, белорусами зваться. Неудивительно, что здесь так много родной национальной символики. А на каждой интерактивной площадке – презентация молодёжных достижений и направлений деятельности.

Галина Буро, корреспондент СТВ:

Каждому желающему здесь на руку повяжут ленту с национальным орнаментом. За моей спиной работает интерактивная площадка, посвящённая волонтёрскому движению «Доброе сердце». Кстати, каждый желающий здесь может отправить своим родным и близким открытку с форума, здесь работает почта добра. А эта площадка посвящена студотрядовскому движению. И здесь, конечно, никак без песни у костра.

Гродно стал третьим городом Беларуси, который принял эстафету молодёжного марафона «Беларусь – это мы». Он был задуман, чтобы услышать мнение самой активной части общества – молодёжи: как они видят будущее страны, какие есть предложения и инициативы. Можно высказать здесь, можно после написать в интернете.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Для этого нужно зайти в соответствующую электронную форму и оставить своё пожелание, видение, может быть, критическое замечание, а самое главное, предложение, как мы дальше будем развивать Беларусь.

И, кстати, уже поступило полторы тысячи предложений: от внесения изменений в Конституцию и более широкое использование государственной символики в стране, например на придомовых участках, до корректировки учебных программ и грантовой системы поддержки молодёжных инициатив.

Егор Макаревич, председатель Молодёжного совета при Национальном собрании Беларуси:

Мы понимаем, что в ближайшее время пройдёт Всебелорусское народное собрание. Это площадка, на которой определяется будущее Беларуси на следующие 5 лет, проходит планирование определённое. Безусловно, нам важно, чтобы голос молодёжи был услышан.