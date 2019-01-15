Ребят из сервисных студотрядов начали знакомить с предстоящей работой на II Европейских играх

Новости Беларуси. Во время II Европейских игр в Минске будут работать семь студенческих сервисных отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически 300 ребят помогут гостям и участникам соревнований в организации питания.
Новости Беларуси. Во время II Европейских игр в Минске будут работать семь студенческих сервисных отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически 300 ребят помогут гостям и участникам соревнований в организации питания.
Добровольцев отобрали из 800 желающих. Теперь они будут осваивать новые для себя профессии. 15 января ребят познакомили со всеми нюансами предстоящей работы.
Артемий Александров, командир сервисного студенческого отряда:
Я действительно очень много времени, очень много сил сюда вложил. И мне это доставляет моральное удовольствие от того, что я могу что-то делать сам.
От того, как мы будем выполнять свою работу, будут зависеть впечатления спортсменов и тех людей, которые приедут к нам в страну.
Сергей Клишевич, первый секретарь минской городской организации ОО «БРСМ»:
Ребятам, нашим столичным студентам повезло, потому что именно в Минске пройдут основные мероприятия II Европейских игр. Конечно, наши студенты будут здесь максимально задействованы.
Сегодня мы проводим первую организационную встречу наших сервисных студенческих отрядов. Ребят надо подготовить: это и язык, и общие правила поведения, и общая информация о тех видах работ, которые ребята будут выполнять.
Напомним, что II Европейские игры пройдут в Минске летом 2019 года. В столице к тому моменту планируют завершить план комплексного благоустройства, в нем – 300 пунктов.