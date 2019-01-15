Ребят из сервисных студотрядов начали знакомить с предстоящей работой на II Европейских играх

Новости Беларуси. Во время II Европейских игр в Минске будут работать семь студенческих сервисных отрядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Практически 300 ребят помогут гостям и участникам соревнований в организации питания.

Добровольцев отобрали из 800 желающих. Теперь они будут осваивать новые для себя профессии. 15 января ребят познакомили со всеми нюансами предстоящей работы.

Артемий Александров, командир сервисного студенческого отряда:

Я действительно очень много времени, очень много сил сюда вложил. И мне это доставляет моральное удовольствие от того, что я могу что-то делать сам. От того, как мы будем выполнять свою работу, будут зависеть впечатления спортсменов и тех людей, которые приедут к нам в страну.