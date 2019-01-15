Прямой эфир

«Думаю, что в конце 2019 года мы получим новую подстанцию скорой медицинской помощи»

15 января 2019 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бесплатную медицину всё чаще хвалят, чем ругают. В программе «Большой город» мы поговорили о том, что делается в Минске, чтобы жители города оставались здоровыми и меньше времени проводили в поликлиниках и больницах, как стимулируют врачей и помогают пациентам.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В 2019 году продолжатся работы по проектированию и строительству как поликлинических учреждений, так и реконструкции, модернизации и строительству зданий стационарных учреждений здравоохранения. Так мы планируем продолжить проектирование и строительство детских поликлиник в микрорайонах Лошица, Сухарево, 9-й детской поликлиники.

Среди взрослых поликлиник – это будет строительство 15-й поликлиники и строительство поликлиники в поселке Восточный. Что касается подстанции скорой медицинской помощи по ул. Сырокомли в Ленинском районе, то работы начаты в сентябре 2018 года. И я думаю, что в конце 2019 года мы получим новую подстанцию скорой медицинской помощи.

# Консультация врача # общество # Сергей Малышко

Другие новости рубрики

Все новости
«Это сродни машины без тормозов». Чем опасен тюбинг для детей и каковы последствия?
15 января 2019 11:48

«Это сродни машины без тормозов». Чем опасен тюбинг для детей и каковы последствия?

«Фларэнцыя, Рым, Афіны, Іерусалім не маюць такой колькасці легенд і паданняў»: как учитель истории изменил представление о деревне Лебедево
15 января 2019 09:37

«Фларэнцыя, Рым, Афіны, Іерусалім не маюць такой колькасці легенд і паданняў»: как учитель истории изменил представление о деревне Лебедево

Птицу 2020 года выбирают в Беларуси: где можно проголосовать
15 января 2019 06:31

Птицу 2020 года выбирают в Беларуси: где можно проголосовать