Пожертвовал своей жизнью. Генпрокуратура скорбит об убитом сотруднике КГБ

Новости Беларуси. Прощание с погибшим при исполнении служебных обязанностей офицером КГБ пройдет в Минске 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Прощание с погибшим при исполнении служебных обязанностей офицером КГБ пройдет в Минске 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гражданская панихида начнется в 10:00 в клубе имени Дзержинского. Произошедшее с защитником мира на нашей земле вызвало небывалый резонанс в обществе. По всей Беларуси возникли стихийные мемориалы в его память. 29 сентября в минуте молчания застыли все воинские части и формирования.
Десятки тысяч военнослужащих Министерства обороны и солдат внутренних войск провели построение. Спецназовцы и офицеры войсковой части 3214 возложили цветы к памятнику военнослужащих, погибших при выполнении своих служебных обязанностей, и провели ритуал минуты молчания в память о подвиге сотрудника КГБ.
У здания КГБ в Минске с каждой минутой все больше цветов и свечей. Нескончаемым потоком люди приходят сюда, чтобы почтить память сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга.
Представители Генеральной прокуратуры также отдали дань памяти герою со словами: «Мы будем помнить о нем как о человеке с выдающимися личными и профессиональными качествами, который пожертвовал своей жизнью ради спокойствия и безопасности других граждан».
Болью в сердце произошедшее отозвалось не только у людей в погонах. В Минске место паломничества – здание КГБ. Сюда продолжают идти небезразличные белорусы с цветами в память о погибшем офицере.
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