Пожертвовал своей жизнью. Генпрокуратура скорбит об убитом сотруднике КГБ

Новости Беларуси. Прощание с погибшим при исполнении служебных обязанностей офицером КГБ пройдет в Минске 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданская панихида начнется в 10:00 в клубе имени Дзержинского. Произошедшее с защитником мира на нашей земле вызвало небывалый резонанс в обществе. По всей Беларуси возникли стихийные мемориалы в его память. 29 сентября в минуте молчания застыли все воинские части и формирования.

Десятки тысяч военнослужащих Министерства обороны и солдат внутренних войск провели построение. Спецназовцы и офицеры войсковой части 3214 возложили цветы к памятнику военнослужащих, погибших при выполнении своих служебных обязанностей, и провели ритуал минуты молчания в память о подвиге сотрудника КГБ.

У здания КГБ в Минске с каждой минутой все больше цветов и свечей. Нескончаемым потоком люди приходят сюда, чтобы почтить память сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга.