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Александр Лукашенко: в Александрии у меня дворец, где мы с матерью жили, милости просим

02 марта 2021 17:15
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Новости Беларуси. В Сочи лидеры Беларуси и России не упустили обсудить общественно-политическую тему. 2 марта Президент вскользь рассказал, что с Путиным они обменялись секретными документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расшатывающие ситуацию у нас просто так не отступят. В раздувание протестных настроений вложены уж очень большие деньги. И, несмотря на проигрыш, вложенные «инвестиции» они должны вернуть. Это тянет за собой и вопрос информационной безопасности. Своей стратегией россияне поделились.

Александр Лукашенко: в Александрии у меня дворец, где мы с матерью жили, милости просим-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы. Сейчас наши беглые, как я заметил из материалов, нашли «дворец Путина» – сейчас пытаются найти дворец Лукашенко. Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: «Не спала волна активности».

Пускай ищут, пускай показывают. Ну а мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем: Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл, и никаких дворцов. В Александрии у меня дворец 7 на 8 метров, где мы с матерью жили. Вот этот дворец. Поэтому милости просим.

Александр Лукашенко: в Александрии у меня дворец, где мы с матерью жили, милости просим-4

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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