«Белорусская команда традиционно очень сильная». Беларусь готовится принять участие в Армейских международных играх

Накануне на полигоне подмосковного Алабино состоялась жеребьевка команд-участниц конкурса «Танковый биатлон-2018». Цвет и номер заезда для нашей команды определил командир танка Алексей Бурак. Беларусь будет выступать под номером 4 с зеленым цветом.

Первый заезд для нашего экипажа состоится 29 июля. Вместе с нами на старт выйдут представители Сирии и Таджикистана. Также квартет дополнит экипаж либо из Анголы, либо из Никарагуа. Это выяснится, когда представители данных стран прибудут в Россию. Также участники смогли ознакомиться с трассой, где развернутся жаркие баталии.

Роман Бинюков, начальник управления боевой подготовки главного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации:

У нас очень сильный первый заезд. Туда вошли команды Китайской Народной Республики, Республики Казахстан. Также будут очень интересны заезды, где будет участвовать Республика Беларусь, как финалисты прошлого года. Мы вошли в четверку лучших команд.

Я уверен в том, что результаты прошлого года всеми командами будут улучшены. Белорусская команда традиционно очень сильная команда.