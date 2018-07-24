«Белорусская команда традиционно очень сильная». Беларусь готовится принять участие в Армейских международных играх
Новости Беларуси. Беларусь готовится принять участие в престижном соревновании – Армейских международных играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне на полигоне подмосковного Алабино состоялась жеребьевка команд-участниц конкурса «Танковый биатлон-2018». Цвет и номер заезда для нашей команды определил командир танка Алексей Бурак. Беларусь будет выступать под номером 4 с зеленым цветом.
Первый заезд для нашего экипажа состоится 29 июля. Вместе с нами на старт выйдут представители Сирии и Таджикистана. Также квартет дополнит экипаж либо из Анголы, либо из Никарагуа. Это выяснится, когда представители данных стран прибудут в Россию. Также участники смогли ознакомиться с трассой, где развернутся жаркие баталии.
Роман Бинюков, начальник управления боевой подготовки главного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации:
У нас очень сильный первый заезд. Туда вошли команды Китайской Народной Республики, Республики Казахстан. Также будут очень интересны заезды, где будет участвовать Республика Беларусь, как финалисты прошлого года. Мы вошли в четверку лучших команд.
Я уверен в том, что результаты прошлого года всеми командами будут улучшены. Белорусская команда традиционно очень сильная команда.
Официальное открытие Армейских международных игр состоится 28 июля. Беларусь в 2018 году также принимает один из этапов состязаний. В нашу страну уже начали пребывать команды для участия в конкурсе «Снайперский рубеж», который пройдет на полигоне под Брестом. Одними из первых прилетели военнослужащие из России и Сирии, военный борт ВКС Российской Федерации доставил их в аэропорт Мачулищи под Минском.