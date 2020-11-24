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Главврач Городской станции скорой помощи: болеют около 4% наших сотрудников, но это абсолютно не критическая цифра

24 ноября 2020 15:51
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Новости Беларуси. Все минские бригады скорой помощи работают в штатном режиме. Проблем с нехваткой машин нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главврач Городской станции скорой помощи: болеют около 4% наших сотрудников, но это абсолютно не критическая цифра-1

24 ноября на отдельных Telegram-каналах появилась информация о том, что минским медикам не хватает автомобилей, вместо скорых начали использовать такси.

Как нашей съемочной группе рассказали на Городской станции скорой помощи, врачи продолжают выезжать абсолютно на все вызовы. Причиной небольшой задержки могут стать лишь технические процедуры. После посещения больных врачи обязательно меняют защитные костюмы, а автомобили проходят санобработку. А потому минчан просят отнестись к этому с пониманием.

Главврач Городской станции скорой помощи: болеют около 4% наших сотрудников, но это абсолютно не критическая цифра-4

Александр Жинко, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи:
Сегодня у нас работают 167 бригад круглосуточно. Это наш расчетный норматив. Все у нас есть. Болеют сегодня около 4 % наших сотрудников, но это абсолютно не критическая цифра. Просто для примера: это около 50 человек, в пик весной было больше 110.

И такой вопрос (он не проблемный, но он есть): вызовы, на которые мы сегодня выезжаем, просто дольше длятся.

То есть мы должны приехать к пациенту, мы пациента должны, например, отвезти в больницу, после этого мы должны помыть автомобиль и обработать себя.

Главврач Городской станции скорой помощи: болеют около 4% наших сотрудников, но это абсолютно не критическая цифра-7

На любой вызов, поступающий в скорую, медики выезжают незамедлительно после его получения. Так, только бригады городской станции за последние сутки откликнулись на просьбу о помощи 2,5 тысячи раз.

# Медицина # общество # Александр Жинко # Фотофакт

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