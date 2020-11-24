Главврач Городской станции скорой помощи: болеют около 4% наших сотрудников, но это абсолютно не критическая цифра

Новости Беларуси. Все минские бригады скорой помощи работают в штатном режиме. Проблем с нехваткой машин нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как нашей съемочной группе рассказали на Городской станции скорой помощи, врачи продолжают выезжать абсолютно на все вызовы. Причиной небольшой задержки могут стать лишь технические процедуры. После посещения больных врачи обязательно меняют защитные костюмы, а автомобили проходят санобработку. А потому минчан просят отнестись к этому с пониманием.

24 ноября на отдельных Telegram-каналах появилась информация о том, что минским медикам не хватает автомобилей, вместо скорых начали использовать такси.

Александр Жинко, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи:

Сегодня у нас работают 167 бригад круглосуточно. Это наш расчетный норматив. Все у нас есть. Болеют сегодня около 4 % наших сотрудников, но это абсолютно не критическая цифра. Просто для примера: это около 50 человек, в пик весной было больше 110.

И такой вопрос (он не проблемный, но он есть): вызовы, на которые мы сегодня выезжаем, просто дольше длятся.

То есть мы должны приехать к пациенту, мы пациента должны, например, отвезти в больницу, после этого мы должны помыть автомобиль и обработать себя.