Перехитрить закон точно не получится. Почему не стоит следовать инструкциям в интернете?

Новости Беларуси. Все, что сегодня скорее напоминает откровенный разбой, уже позиционируется как освободительное движение в ряде Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Все, что сегодня скорее напоминает откровенный разбой, уже позиционируется как освободительное движение в ряде Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там же – прямые инструкции как взрывать, как замести следы, как изготовить взрывчатку. В общем, с ног на голову.
Подробности в видеоматериале.