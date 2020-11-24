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Перехитрить закон точно не получится. Почему не стоит следовать инструкциям в интернете?

24 ноября 2020 16:27
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Новости Беларуси. Все, что сегодня скорее напоминает откровенный разбой, уже позиционируется как освободительное движение в ряде Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перехитрить закон точно не получится. Почему не стоит следовать инструкциям в интернете?-1

Там же – прямые инструкции как взрывать, как замести следы, как изготовить взрывчатку. В общем, с ног на голову.

Подробности в видеоматериале.

# Интернет # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

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