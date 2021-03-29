Александр Лукашенко: уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить в Беларуси обстановку

Новости Беларуси. Различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Беларуси обстановку. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 марта на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране, сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси отметил, что пригласил на совещание силовой блок Совета безопасности, чтобы обсудить обозначенную тематику прежде всего с позиции того, каким образом действовать дальше, обеспечивая внутреннюю и внешнюю безопасность, что нужно предпринять исходя из меняющейся обстановки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойной, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку.

Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа BYPOL, где полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации.

Александр Лукашенко попросил Министра обороны кратко доложить о ситуации на внешних границах Беларуси, а председателя КГБ и главу МВД – о ситуации внутри страны и перспективах ее развития. Глава государства также поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты.

Александр Лукашенко:

Надо всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить к государственным наградам. Они это заслужили, защитили огромное количество людей, которые могли пострадать.

Президент подчеркивает важность обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан.

Александр Лукашенко:

То, что у нас идет переформатирование действий протестунов и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицы. Этого допустить мы не можем и не имеем права. И это характерно прежде всего для города-героя Минска.