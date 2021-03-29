700-метровая оранжерея, аквариум, водопады. Чем будет уникален новый ботанический сад для экзотических растений в Лиде?

Новости Беларуси. Ботанический сад с 700-метровой оранжереей для экзотических растений. Грандиозный проект реализуют в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его концепция уже утверждена – это будет стеклянная полусфера высотой с 9-этажный дом. Несущие конструкции сделают из металла.

Под куполом на трех уровнях разместятся ботанические экспозиции и розарий, их соединят мостики и тропинки. Запланированы аквариум, водопады, зоны отдыха и кафе.

Работники службы зеленого хозяйства готовят коллекции, а это уже 150 видов только экзотических растений. В теплицах подрастают более 15 сортов плодоносящих цитрусовых деревьев, гранат, ананас, 4-метровая фейхоа, земляничное дерево, различные пальмы, фикусы и многое другое. Обещают удивить жителей Лиды и будущих туристов.

Сергей Ярошевич, старший мастер службы зеленого хозяйства Лидского ЖКХ:

Растения в основном тропические. Также будут и субтропические, и пустынные. Все будет разбито на зоны. В том числе создано дерево-сад, на котором привиты разные сорта цитрусовых: апельсины, мандарины, лимоны. И это все будет плодоносить в одно время, и будет очень интересный вид.

Одна из зон ботанического комплекса – парковая – уже частично заложена, высажены первые аллеи.