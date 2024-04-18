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Александр Лукашенко утвердил знамя группы «А» КГБ

18 апреля 2024 17:08
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Еще одно решение, принятое сегодня главой государства – у группы «А» Комитета государственной безопасности появится свое знамя, которое будет использоваться в служебной деятельности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко утвердил знамя группы «А» КГБ-1

Официальный символ будет представлять собой шелковое полотнище василькового цвета с изображенными на нем государственный гербом, эмблемой группы «А» и девизом – «Перамагаць там, дзе немагчыма». Принятие указа поспособствует сохранению и развитию исторических традиций органов госбезопасности, а также повышению ответственности личного состава за выполнение служебного долга.

# КГБ Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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