Александр Лукашенко утвердил знамя группы «А» КГБ

Еще одно решение, принятое сегодня главой государства – у группы «А» Комитета государственной безопасности появится свое знамя, которое будет использоваться в служебной деятельности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный символ будет представлять собой шелковое полотнище василькового цвета с изображенными на нем государственный гербом, эмблемой группы «А» и девизом – «Перамагаць там, дзе немагчыма». Принятие указа поспособствует сохранению и развитию исторических традиций органов госбезопасности, а также повышению ответственности личного состава за выполнение служебного долга.