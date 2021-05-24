Прямой эфир

Александр Лукашенко утвердил новации в законе о массовых мероприятиях. Изменения для организаторов, журналистов и не только

24 мая 2021 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях, сообщает БЕЛТА.

Исключается уведомительный порядок организации массовых мероприятий. После вступления закона в силу все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов.

Запрещается сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации.

Журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников.

Закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

# Закон # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Какие правила поведения нужно соблюдать на водоёмах и как правильно спасать утопающего? Рассказывает сотрудник ОСВОД
24 мая 2021 08:47

Какие правила поведения нужно соблюдать на водоёмах и как правильно спасать утопающего? Рассказывает сотрудник ОСВОД

«Ходила по заведениям и спрашивала, нужны ли им работники». Как подростку найти подработку на лето?
24 мая 2021 08:40

«Ходила по заведениям и спрашивала, нужны ли им работники». Как подростку найти подработку на лето?

«Протасевич оказался жертвой внутренних конфликтов». В Минске задержан один из создателей экстремистских Telegram-каналов
24 мая 2021 07:27

«Протасевич оказался жертвой внутренних конфликтов». В Минске задержан один из создателей экстремистских Telegram-каналов