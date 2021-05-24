«Протасевич оказался жертвой внутренних конфликтов». В Минске задержан один из создателей экстремистских Telegram-каналов

Новости Беларуси. Интернет-экстремист Роман Протасевич находился на борту самолета, который экстренно посадили в Национальном аэропорту. Приключения блогера закончились стараниями его же подельников по координации мятежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его спутница – сотрудница «Белсата» – сфотографировала интернет-террориста в Минске, а фото в Сеть выложил коллега по цеху – Мотолько. Задержать фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках было лишь делом техники.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Протасевич оказался жертвой внутренних конфликтов, которые разгорелись в этой банде, в первую очередь из-за неуспешности, нереализации цветной революции в 2020 году в Беларуси. Естественно, сейчас внутри их формирований идет поиск врагов – поиск тех, кто будет «козлом отпущения».