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«Протасевич оказался жертвой внутренних конфликтов». В Минске задержан один из создателей экстремистских Telegram-каналов

24 мая 2021 07:27
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Новости Беларуси. Интернет-экстремист Роман Протасевич находился на борту самолета, который экстренно посадили в Национальном аэропорту. Приключения блогера закончились стараниями его же подельников по координации мятежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Протасевич оказался жертвой внутренних конфликтов». В Минске задержан один из создателей экстремистских Telegram-каналов -1

Его спутница – сотрудница «Белсата» – сфотографировала интернет-террориста в Минске, а фото в Сеть выложил коллега по цеху – Мотолько. Задержать фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках было лишь делом техники.

«Протасевич оказался жертвой внутренних конфликтов». В Минске задержан один из создателей экстремистских Telegram-каналов -4

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Протасевич оказался жертвой внутренних конфликтов, которые разгорелись в этой банде, в первую очередь из-за неуспешности, нереализации цветной революции в 2020 году в Беларуси. Естественно, сейчас внутри их формирований идет поиск врагов – поиск тех, кто будет «козлом отпущения».

«Протасевич оказался жертвой внутренних конфликтов». В Минске задержан один из создателей экстремистских Telegram-каналов -7

Интернет-экстремист летел в Вильнюс с южноевропейского курорта. Кстати, в списках лиц, которым запрещен въезд или выезд из страны, Протасевича нет, но слили его мятежные друзья.

# Национальная безопасность # общество # Роман Протасевич # Алексей Авдонин

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