Какие правила поведения нужно соблюдать на водоёмах и как правильно спасать утопающего? Рассказывает сотрудник ОСВОД

Лед тронулся. Купальный сезон объявлен открытым. И пусть весна в 2021 году неприветливо холодная, бесстрашным «моржам» капризы погоды как с гуся вода, о чем неутешительно свидетельствует статистика.

Артем Тишков, начальник спасательной станции «Заславль-2»:

В начале года, по статистике, у нас на всей территории Республики Беларусь 52 погибших, из них восемь несовершеннолетних детей. В этот же промежуток времени спасены 63 человека и четыре ребенка. По Минску у нас с начала сезона два утонувших.

Чтобы не попутать берега и не уйти на дно, соблюдайте элементарные правила. Место под солнцем выбираем только в разрешенных пляжных зонах. Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:

Купаемся мы только в специально оборудованных местах – это пляжи и зоны отдыха, где установлены таблички «место купания». Что запрещается на пляже? Это заплывать за буйки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Под горячительными напитками и море по калено, даже когда заплываешь за буйки. Устраивать застолье у воды категорически запрещается, словом, как и прыгать с трамплинов или тарзанок без специальной подготовки. А вот на катамаранах мы все чувствуем себя как рыба в воде, забывая о мерах безопасности. Без спасательных жилетов «на борт» ни ногой.

Дмитрий Храпков:

Большое внимание уделяем детям, не просто что мы лежим и загораем, а дети купаются, родители должны за ручку идти с ребенком и купаться.

Попасть в сети Посейдона может каждый. И если вы оказались очевидцем трагедии – действуйте незамедлительно. Дмитрий Храпков:

Если вы увидели, что кто-то тонет, то незамедлительно нужно сообщить в службу спасения, телефоны: 101 и 112 либо позвонить на ближайшую спасательную станцию.

Но если вы все-таки решитесь оказать какую-то помощь, есть определенные правила, которые необходимо выполнять. Это не подплывать спереди к утопающему, а только со спины, потому что утопающий человек хватается за любую соломинку и высока вероятность, что вы вдвоем утонете. Если же тонет человек лицом к вам, то нужно поднырнуть под него, развернуть под водой и уже транспортировочным захватом транспортировать к берегу.