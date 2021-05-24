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Какие правила поведения нужно соблюдать на водоёмах и как правильно спасать утопающего? Рассказывает сотрудник ОСВОД

24 мая 2021 08:47
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Лед тронулся. Купальный сезон объявлен открытым. И пусть весна в 2021 году неприветливо холодная, бесстрашным «моржам» капризы погоды как с гуся вода, о чем неутешительно свидетельствует статистика.

Какие правила поведения нужно соблюдать на водоёмах и как правильно спасать утопающего? Рассказывает сотрудник ОСВОД -1

Артем Тишков, начальник спасательной станции «Заславль-2»:
В начале года, по статистике, у нас на всей территории Республики Беларусь 52 погибших, из них восемь несовершеннолетних детей. В этот же промежуток времени спасены 63 человека и четыре ребенка. По Минску у нас с начала сезона два утонувших.

Какие правила поведения нужно соблюдать на водоёмах и как правильно спасать утопающего? Рассказывает сотрудник ОСВОД -4

Чтобы не попутать берега и не уйти на дно, соблюдайте элементарные правила. Место под солнцем выбираем только в разрешенных пляжных зонах.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:
Купаемся мы только в специально оборудованных местах это пляжи и зоны отдыха, где установлены таблички «место купания». Что запрещается на пляже? Это заплывать за буйки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Какие правила поведения нужно соблюдать на водоёмах и как правильно спасать утопающего? Рассказывает сотрудник ОСВОД -7

Под горячительными напитками и море по калено, даже когда заплываешь за буйки. Устраивать застолье у воды категорически запрещается, словом, как и прыгать с трамплинов или тарзанок без специальной подготовки. А вот на катамаранах мы все чувствуем себя как рыба в воде, забывая о мерах безопасности. Без спасательных жилетов «на борт» ни ногой.

Какие правила поведения нужно соблюдать на водоёмах и как правильно спасать утопающего? Рассказывает сотрудник ОСВОД -10

Дмитрий Храпков:
Большое внимание уделяем детям, не просто что мы лежим и загораем, а дети купаются, родители должны за ручку идти с ребенком и купаться.

Какие правила поведения нужно соблюдать на водоёмах и как правильно спасать утопающего? Рассказывает сотрудник ОСВОД -13

Попасть в сети Посейдона может каждый. И если вы оказались очевидцем трагедии – действуйте незамедлительно.

Дмитрий Храпков:
Если вы увидели, что кто-то тонет, то незамедлительно нужно сообщить в службу спасения, телефоны: 101 и 112 либо позвонить на ближайшую спасательную станцию.

Какие правила поведения нужно соблюдать на водоёмах и как правильно спасать утопающего? Рассказывает сотрудник ОСВОД -16

Но если вы все-таки решитесь оказать какую-то помощь, есть определенные правила, которые необходимо выполнять. Это не подплывать спереди к утопающему, а только со спины, потому что утопающий человек хватается за любую соломинку и высока вероятность, что вы вдвоем утонете. Если же тонет человек лицом к вам, то нужно поднырнуть под него, развернуть под водой и уже транспортировочным захватом транспортировать к берегу.

Какие правила поведения нужно соблюдать на водоёмах и как правильно спасать утопающего? Рассказывает сотрудник ОСВОД -19

В омут релакса ныряйте с головой.

# Правила безопасности # общество # Артем Тишков # Дмитрий Храпков # Мария Кронда # Фотофакт # Спасение

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