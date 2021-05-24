«Ходила по заведениям и спрашивала, нужны ли им работники». Как подростку найти подработку на лето?

Пока одни школьники летом предпочитают отдыхать, другие – работать. Это отличный способ не только заработать денег, но и стать самостоятельнее. Мария Демидюк:

Мне было 15 лет, и первая моя подработка была официантом в общепите. Как я нашла? Я сама ходила по заведениям и спрашивала, нужны ли им работники. Также я раздавала листовки какое-то время, работала на рынке, продавала сумки. Я работала репетитором, это было на первом курсе моего университета. Я просто выполняла домашнее задание с учащимся 8 класса. Мне очень сильно нравилось, но было сложно, т. к. я совмещала учебу на дневном.

Наталья Лобачева, консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Подростки могут работать с 14 лет, но обязательное условие – должно быть согласие одного из родителей. С 16 лет ребята такое решение могут принимать самостоятельно.

Продолжительность рабочего дня в период летних каникул не должна превышать четырех часов тридцати шести минут в день – для ребят от 14 до 16 лет, и не более 7 часов для подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Приятная новость: несмотря на сокращенную продолжительность рабочего времени, несовершеннолетним работникам заработная плата выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при полной продолжительности рабочего дня.

Наталья Лобачева:

Существует ряд ограничений для трудоустройства подростков в возрасте до 18 лет. Запрещается привлекать ребят на работы с вредными, опасными условиями труда, привлекать их к работам в ночное время и в праздничные дни.

Где искать подработку на лето и в какие организации обращаться? Есть два варианта: первый – отправиться в службу занятости по месту жительства, второй – в учреждение образования. Наталья Лобачева:

Как правило, подростки в период летних каникул работают в учреждениях образования, в центрах дополнительного образования. Они выполняют такие общедоступные виды работ, как озеленение пришкольной территории, реставрация книжного фонда, изготовление мягкой игрушки.

Информацию об организациях, готовых в летний период принимать на работу молодежь, можно уточнить в региональных службах занятости на их информационных ресурсах, а также на информационном портале Государственной службы занятости.