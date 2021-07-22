Александр Лукашенко: у нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет!

От налоговой системы до предпринимательской инициативы. Президент дал понять: для тех, кто уклоняется от налогов и выдает зарплаты в конвертах, последнее предупреждение. В стране займутся регулированием базовых форм предпринимательской деятельности, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было. К этой теме глава государства потребовал подойти предельно ответственно, проанализировать все риски – для занятости, наполняемости бюджета и ситуации в регионах. Если потребуются глобальные изменения, то необходимо наметить все этапы реформирования. Главное – не удушить инициативу, но навести порядок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать, и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством. Но не так, как у нас сейчас! У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет, а будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей! Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели – от журналистов (примеров море) до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок.