Владимир Улахович: мы видим, что со стороны предприятий в Европе есть прямой интерес не потерять сотрудничество

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Конечно, есть ограничения, которые влияют на наши предприятия. С другой стороны, мы видим, что со стороны наших партнеров, деловых ассоциаций, бизнеса, конкретных предприятий в той же Европе есть прямой интерес не потерять сотрудничество. Сегодня время требует того, чтобы это было очень тесное взаимодействие и работа в одной команде, поэтому это та главная задача, которую надо сегодня решить. Открывая новые рынки, страны, используя те возможности, которые сегодня есть, не отказываясь ни от одного экспортного направления, а только его наращивая. Это большая и серьезная задача.