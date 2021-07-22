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Владимир Улахович: мы видим, что со стороны предприятий в Европе есть прямой интерес не потерять сотрудничество

22 июля 2021 12:49
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Новости Беларуси. Единая стратегия для бизнеса и дипломатии. Белорусские предприниматели 22 июля встретились с руководителями загранучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель – увеличение экспортного потенциала. Около 200 отечественных компаний встретились с белорусскими послами

Владимир Улахович: мы видим, что со стороны предприятий в Европе есть прямой интерес не потерять сотрудничество-1

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Конечно, есть ограничения, которые влияют на наши предприятия. С другой стороны, мы видим, что со стороны наших партнеров, деловых ассоциаций, бизнеса, конкретных предприятий в той же Европе есть прямой интерес не потерять сотрудничество. Сегодня время требует того, чтобы это было очень тесное взаимодействие и работа в одной команде, поэтому это та главная задача, которую надо сегодня решить. Открывая новые рынки, страны, используя те возможности, которые сегодня есть, не отказываясь ни от одного экспортного направления, а только его наращивая. Это большая и серьезная задача.

# Международное сотрудничество # общество # Владимир Улахович # Фотофакт

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