Может появиться белорусский квартал. Павел Утюпин о сотрудничестве с Казахстаном

Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

Особенность сотрудничества с Казахстаном заключается в том, что нет монопродукта, от которого зависят эти объемы, а это достаточно диверсифицированная торговля, более 650 товарных позиций мы продаем. Порядка 30 % занимают наши продукты питания, пользуются спросом, знают качество белорусской продукции, хотят эту продукцию. Наши субъекты хозяйствования активно продолжают работать на казахстанском рынке, открывают новые точки, приходят новые партнеры, в итоге это увеличивает товарооборот. Мы расширяем производство на тех сборочных производствах, которые имеем. В частности и по тракторам идем на углубление локализации, которая выгодна и белорусской стороне. Мы смотрим новые направления в области дорожно-строительной техники, в области пожарной техники имеется запрос. Возможность проработки вопроса по строительству белорусского квартала в Казахстане, где с одной стороны, мы можем показать те возможности по проектированию строительства наших строительных организаций. С другой стороны, не исключаем возможность и комплектования построенного жилья полностью под ключ.