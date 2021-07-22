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Дирижёр филармонии о том, как поддержали наших олимпийцев в Бресте: «Самое необычное место за всё время»

22 июля 2021 13:01
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Новости Беларуси. Музыкальный привет из Беларуси в Токио. Оркестр Брестской областной филармонии на самой высокой точке гребного канала сыграл в поддержку белорусских олимпийцев. Брестчане запускают флешмоб в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дирижёр филармонии о том, как поддержали наших олимпийцев в Бресте: «Самое необычное место за всё время»-1

Попурри из мировых хитов в живом исполнении на одном из самых известных спортивных объектов страны. Олимпийские игры в 2021 году будут проходить на фоне беспрецедентных ограничений: болельщики не смогут сопровождать национальную сборную на соревнованиях. Вся надежда на проявленную активность в адрес наших спортсменов из Беларуси через социальные сети и необычные флешмобы.

Дирижёр филармонии о том, как поддержали наших олимпийцев в Бресте: «Самое необычное место за всё время»-4

Павел Денисюк, директор Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле:
Мы сегодня решили поддержать наших ребят таким музыкальным приветом. Так как, к сожалению, они не услышат наши голоса на трибунах в Токио, мы будем максимально их поддерживать в сетях, присылать им огромные приветы, слова поддержки. Будем болеть, будем как можно больше давать информации о том, что происходит на Олимпиаде, как выступают наши ребята. Мы будем все делать, чтобы рассказывать, болеть и вместе с нашими ребятами выигрывать.

Дирижёр филармонии о том, как поддержали наших олимпийцев в Бресте: «Самое необычное место за всё время»-7

Вячеслав Прилепин, дирижер камерного оркестра Брестской областной филармонии:
Очень позитивно поддержать спортсменов, сыграть на такой высоте, такой вид здесь красивый, такая панорама – все для того, чтобы добились больших успехов. Это самое необычное место, наверное, за все время. Гастроли были в разных условиях, и в дождь, и в мороз, и в холод, но такого формата не было.

Дирижёр филармонии о том, как поддержали наших олимпийцев в Бресте: «Самое необычное место за всё время»-10

На гребном канале в Бресте проходят Олимпийские дни молодежи, где соревнуются юные гребцы. Они также присоединились к акции – готовый ролик выступления оркестра будет доступен на YouTube и в социальных сетях под хэштегом «Болеем за наших».

# Олимпиада 2020 # общество # Павел Денисюк # Вячеслав Прилепин # Фотофакт

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