Дирижёр филармонии о том, как поддержали наших олимпийцев в Бресте: «Самое необычное место за всё время»

Новости Беларуси. Музыкальный привет из Беларуси в Токио. Оркестр Брестской областной филармонии на самой высокой точке гребного канала сыграл в поддержку белорусских олимпийцев. Брестчане запускают флешмоб в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попурри из мировых хитов в живом исполнении на одном из самых известных спортивных объектов страны. Олимпийские игры в 2021 году будут проходить на фоне беспрецедентных ограничений: болельщики не смогут сопровождать национальную сборную на соревнованиях. Вся надежда на проявленную активность в адрес наших спортсменов из Беларуси через социальные сети и необычные флешмобы.

Павел Денисюк, директор Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле:

Мы сегодня решили поддержать наших ребят таким музыкальным приветом. Так как, к сожалению, они не услышат наши голоса на трибунах в Токио, мы будем максимально их поддерживать в сетях, присылать им огромные приветы, слова поддержки. Будем болеть, будем как можно больше давать информации о том, что происходит на Олимпиаде, как выступают наши ребята. Мы будем все делать, чтобы рассказывать, болеть и вместе с нашими ребятами выигрывать.

Вячеслав Прилепин, дирижер камерного оркестра Брестской областной филармонии:

Очень позитивно поддержать спортсменов, сыграть на такой высоте, такой вид здесь красивый, такая панорама – все для того, чтобы добились больших успехов. Это самое необычное место, наверное, за все время. Гастроли были в разных условиях, и в дождь, и в мороз, и в холод, но такого формата не было.