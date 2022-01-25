«Происходит идентификация с главным героем». Психолог рассказала, как привить ребёнку любовь к чтению

Как хорошо уметь читать. Книги не только увеличивают словарный запас, но и расширяют кругозор, а еще положительно сказываются на памяти. Вот только привить чаду любовь к литературе удается не всем.

Галина Швец, детский психолог:

Причин может быть много. Первая – это то, что ребенка заставляют читать, или ругают, или родители недовольны тем, что ребенок не читает или читает плохо. У ребенка проявляются негативные эмоции, и всеми силами он сопротивляется и не хочет читать.

Пробудить интерес несложно. Психологи уверены, знакомить ребенка с книгами нужно с самого раннего возраста. Даже когда малыш еще не знает букв, его уже привлекает голос читателя и разнообразные интонации. Галина Швец:

Начинаем, конечно же, с самых простых книг, где очень много иллюстраций и не очень много текста. Конечно, мы учитываем интерес ребенка. Если ему нравится транспорт, то мы читаем книги про транспорт.

Выбирая книги, учитывайте возраст и обязательно читайте вместе с ребенком. Такое увлекательное занятие не только сблизит вас, но и сформируют у чада ощущение комфорта. Ну и конечно же, не забывайте про личный пример. Галина Швец:

Мы можем ребенку бесконечно говорить о том, что важно и нужно читать. Но дети копируют наше поведение. Если вы хотите, чтобы ребенок читал книги, в первую очередь, читайте сами. Если вы увидели, что ребенок читает книгу или просто заинтересован, обязательно поощряйте, замечайте, проговаривайте, что это очень здорово, обязательно хвалите. Ребенок будет чувствовать вашу поддержку, видеть ваши положительные эмоции, и тем самым вы будете подкреплять дальнейший успех.

И все же печатные книги лучше усваиваются детьми. Поэтому полностью доверять нанотехнологиям и переходить на электронные и аудиоверсии не стоит. Показывайте ребенку пользу чтения в реальной жизни. Например, можно предложить маленькому почемучке найти интересующие ответы в детской энциклопедии или вместе изучать вывески на улицах и метро. Превращайте чтение в игру: задавайте вопросы и обсуждайте героев.

Галина Швец:

У детей наглядно-образное мышление. Тем самым мы через книги можем обучить, показать ребенку, как следует себя вести в определенных ситуациях. У детей, когда они читают какую-то книгу, происходит идентификация с главным героем. То есть они ставят себя на его место и представляют, как действовать в какой-либо ситуации.