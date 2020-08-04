Александр Лукашенко: «У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах»

Новости Беларуси. У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. На это Президент обратил внимание, встречаясь с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, а также помощниками в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости вечером 4 августа обсудили завершающую стадию избирательной кампании.

Президенту доложили о материально-техническом оснащении участков, а также о готовности комиссий к работе. Глава государства обратил внимание на то, что не стоит забывать и о соответствующей атмосфере. Выборы всегда являлись для граждан праздником. Эту традицию в Беларуси необходимо сохранить. О тех, кому важно сделать свой выбор. Как прошёл первый день досрочного голосования на президентских выборах Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе безопасности во время проведения выборов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы руководители комиссий (и не только руководители, а вообще пришедшие на избирательный участок) предъявили к нам потом какие-то претензии: что мы не смогли на достойном уровне обеспечить безопасность в местах проведения голосования. Прошу, обратите на это самое серьезное внимание. А по фактам, если есть хоть какие-то малейшие подозрения, я попрошу нашу милицию, Комитет госбезопасности жесточайшим образом реагировать. Люди – государственные, и государство их должно защитить. Угрозы, оскорбления и прочее, насилие должны пресекаться на корню. У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. Особенно посмотрите за стариками, инвалидами. Есть еще люди, которые болеют коронавирусом. Надо помочь им проголосовать, по их желанию.