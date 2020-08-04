Александр Лукашенко: «У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах»
Новости Беларуси. У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. На это Президент обратил внимание, встречаясь с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, а также помощниками в регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости вечером 4 августа обсудили завершающую стадию избирательной кампании.
Президенту доложили о материально-техническом оснащении участков, а также о готовности комиссий к работе. Глава государства обратил внимание на то, что не стоит забывать и о соответствующей атмосфере. Выборы всегда являлись для граждан праздником. Эту традицию в Беларуси необходимо сохранить.
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Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе безопасности во время проведения выборов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы руководители комиссий (и не только руководители, а вообще пришедшие на избирательный участок) предъявили к нам потом какие-то претензии: что мы не смогли на достойном уровне обеспечить безопасность в местах проведения голосования. Прошу, обратите на это самое серьезное внимание. А по фактам, если есть хоть какие-то малейшие подозрения, я попрошу нашу милицию, Комитет госбезопасности жесточайшим образом реагировать. Люди – государственные, и государство их должно защитить. Угрозы, оскорбления и прочее, насилие должны пресекаться на корню.
У каждого человека, кто имеет право голоса, должна быть возможность принять участие в выборах. Особенно посмотрите за стариками, инвалидами. Есть еще люди, которые болеют коронавирусом. Надо помочь им проголосовать, по их желанию.
На этих выборах зарегистрировано рекордное количество наблюдателей – свыше 45 тысяч. Есть и зарубежные. Надо окружить их – в хорошем смысле слова – заботой, потому что это люди героические. Они не побоялись в эту пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа, даже пусть из России, Украины, не побоялись, приехали для того, чтобы посмотреть, как идут наши выборы. Поэтому к ним надо соответствующее отношение.
Еще раз подчеркиваю: выборы в Беларуси пройдут в строгом соответствии с белорусским законодательством и исключительно в интересах белорусского народа. Белорусские законы, белорусский народ – это главное.
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Важнейшей задачей, как во время выборов, так и после них, остается уборочная. Хороший урожай нужно собрать не только быстро, но и без потерь. Поэтому задача для руководителей на местах – обеспечить бесперебойную работу всех звеньев.