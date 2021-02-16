СК Беларуси сообщил об обысках по делу о финансировании протестов

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители в том числе изучают обстоятельства финансирования протестной деятельности, в связи с чем следствием инициировано проведение обысков в офисах так называемых правозащитных организаций.

Как 16 февраля рассказали в ведомстве, проверку проводят сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с санкции Генеральной прокуратуры. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий.