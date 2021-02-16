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СК Беларуси сообщил об обысках по делу о финансировании протестов

16 февраля 2021 08:14
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Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК Беларуси сообщил об обысках по делу о финансировании протестов-1

Правоохранители в том числе изучают обстоятельства финансирования протестной деятельности, в связи с чем следствием инициировано проведение обысков в офисах так называемых правозащитных организаций.  

Как 16 февраля рассказали в ведомстве, проверку проводят сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД с санкции Генеральной прокуратуры. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Фотофакт

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