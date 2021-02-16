«Так здорово, ты пригласил в дом бабушку!» Смотрите, какой трогательный проект придумали в Беларуси
Любимый ритуал из нашего детства – бабушкины сказки перед сном. Но, к сожалению, не у всех малышей рядом есть заботливые старики, зато у каждого имеются гаджеты. Наладить связь поколений помогает интернет. Как раз на виртуальных просторах и родилась идея проекта «Бабулiны казкi» от Университета третьего возраста и социального центра «Счастливый малыш» «SOS-Детской деревни Боровляны».
Оксана Борисевич, руководитель Центра общественной активности Университета третьего возраста:
Наши элегантные бабушки записывают аудиосказки, которые мы размещаем в группе в Facebook, которую так и назвали «Бабулiны казкi». С учетом того, что «Счастливый малыш» работает с детками, которым до трех лет, и понятно, что в семьях есть детки постарше, мы выбираем сказки, которые подходят к этому возрасту. Для малышей мы берем какие-то потешки, интересные песенки.
Дружба социальных центров существует уже много лет. В совместных проектах обладательницы элегантного возраста сперва примеряли на себя роль бабушек на час, присматривая за карапузами. А теперь заботу о крохах осуществляют онлайн.
Катерина Сидорук, социальный педагог социального центра «Счастливый малыш» общественной организации «SOS-Детская деревня Боровляны»:
Они делятся каким-то опытом, своим временем, широтой своей души. К нам обращаются семьи с детками до трех лет, у которых есть сложности в жизни, это семьи, у которых нет своих бабушек. Поэтому когда мы начинали сотрудничество, это было еще и такое межпоколенческое взаимодействие, традиции одной семьи могли перекочевать в молодую семью.
И как показывает практика, в помощи неравнодушных нуждаются не только молодые семьи. В социальный центр «Счастливый малыш» обращаются даже подростки.
Ирина Курилюк, директор общественной организации «SOS-Детская деревня Боровляны»:
Здесь получают поддержку как семьи с детками, которые находятся в кризисе, так и молодежь в категории детей-сирот. На сегодня это очень посещаемое место, у нас здесь работает юрист, работают психологи, работает карьерный менеджер. У нас есть возможность молодым людям и мамам, которые воспитывают маленьких деток, повысить свою профессиональную компетенцию.
А пока родители решают свои взрослые вопросы, на подхвате опытные няни. Для активных бабушек такая деятельность в радость.
Мадина Лумпова, руководитель волонтерского направления «Подарим детям радость» Центра общественной активности Университета третьего возраста:
Окунулись в детство и настолько приятно, а сколько незнакомых сказок. Новые авторы, подключаешь какие-то свои внутренние таланты, приходится иногда даже смотреть записи именитых актеров, поэтов, которые сами читают стихи.
Светлана Артюх, выпускница Школы стиля и развития, студентка Центра общественной активности Университета третьего возраста:
Так прекрасно, вот ты взял и пригласил в дом бабушку. Вот она пришла. Ребенок может даже выбрать, посмотреть на фотографии и выбрать. Вот хочу, чтобы сегодня эта бабушка была у нас в гостях. Мне кажется, что естественность, искренность этого проекта – это то, чего не хватает сейчас.
Добрые дела заразительны. К клубу по интересам приобщаются и юные сказочницы.
Ангелина Евсеева, студентка БГПУ:
Я как студентка факультета дошкольного образования получаю определенный опыт, что поможет мне в дальнейшем в работе с детьми и в целом это обогащает. По твитам, лайкам, репостам – по всему этому можно увидеть, что людям это нравится. Мамы обзванивали этот центр «Счастливый малыш», они высказывали слова благодарности, что им приятно, им нравится.
Через образы добрых книжных историй наши герои передают свое тепло и рисуют в воображении маленького человека огромный необъятный мир. Присоединяйтесь к проекту, и пусть в ваших устах оживет еще одно сказочное чудо.