«Так здорово, ты пригласил в дом бабушку!» Смотрите, какой трогательный проект придумали в Беларуси

Любимый ритуал из нашего детства – бабушкины сказки перед сном. Но, к сожалению, не у всех малышей рядом есть заботливые старики, зато у каждого имеются гаджеты. Наладить связь поколений помогает интернет. Как раз на виртуальных просторах и родилась идея проекта «Бабулiны казкi» от Университета третьего возраста и социального центра «Счастливый малыш» «SOS-Детской деревни Боровляны».

Оксана Борисевич, руководитель Центра общественной активности Университета третьего возраста:

Наши элегантные бабушки записывают аудиосказки, которые мы размещаем в группе в Facebook, которую так и назвали «Бабулiны казкi». С учетом того, что «Счастливый малыш» работает с детками, которым до трех лет, и понятно, что в семьях есть детки постарше, мы выбираем сказки, которые подходят к этому возрасту. Для малышей мы берем какие-то потешки, интересные песенки.

Дружба социальных центров существует уже много лет. В совместных проектах обладательницы элегантного возраста сперва примеряли на себя роль бабушек на час, присматривая за карапузами. А теперь заботу о крохах осуществляют онлайн. Катерина Сидорук, социальный педагог социального центра «Счастливый малыш» общественной организации «SOS-Детская деревня Боровляны»:

Они делятся каким-то опытом, своим временем, широтой своей души. К нам обращаются семьи с детками до трех лет, у которых есть сложности в жизни, это семьи, у которых нет своих бабушек. Поэтому когда мы начинали сотрудничество, это было еще и такое межпоколенческое взаимодействие, традиции одной семьи могли перекочевать в молодую семью.

И как показывает практика, в помощи неравнодушных нуждаются не только молодые семьи. В социальный центр «Счастливый малыш» обращаются даже подростки. Ирина Курилюк, директор общественной организации «SOS-Детская деревня Боровляны»:

Здесь получают поддержку как семьи с детками, которые находятся в кризисе, так и молодежь в категории детей-сирот. На сегодня это очень посещаемое место, у нас здесь работает юрист, работают психологи, работает карьерный менеджер. У нас есть возможность молодым людям и мамам, которые воспитывают маленьких деток, повысить свою профессиональную компетенцию.

А пока родители решают свои взрослые вопросы, на подхвате опытные няни. Для активных бабушек такая деятельность в радость. Мадина Лумпова, руководитель волонтерского направления «Подарим детям радость» Центра общественной активности Университета третьего возраста:

Окунулись в детство и настолько приятно, а сколько незнакомых сказок. Новые авторы, подключаешь какие-то свои внутренние таланты, приходится иногда даже смотреть записи именитых актеров, поэтов, которые сами читают стихи.

Светлана Артюх, выпускница Школы стиля и развития, студентка Центра общественной активности Университета третьего возраста:

Так прекрасно, вот ты взял и пригласил в дом бабушку. Вот она пришла. Ребенок может даже выбрать, посмотреть на фотографии и выбрать. Вот хочу, чтобы сегодня эта бабушка была у нас в гостях. Мне кажется, что естественность, искренность этого проекта – это то, чего не хватает сейчас.

Добрые дела заразительны. К клубу по интересам приобщаются и юные сказочницы. Ангелина Евсеева, студентка БГПУ:

Я как студентка факультета дошкольного образования получаю определенный опыт, что поможет мне в дальнейшем в работе с детьми и в целом это обогащает. По твитам, лайкам, репостам – по всему этому можно увидеть, что людям это нравится. Мамы обзванивали этот центр «Счастливый малыш», они высказывали слова благодарности, что им приятно, им нравится.