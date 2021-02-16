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«Так здорово, ты пригласил в дом бабушку!» Смотрите, какой трогательный проект придумали в Беларуси

16 февраля 2021 08:59
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Любимый ритуал из нашего детства – бабушкины сказки перед сном. Но, к сожалению, не у всех малышей рядом есть заботливые старики, зато у каждого имеются гаджеты. Наладить связь поколений помогает интернет. Как раз на виртуальных просторах и родилась идея проекта «Бабулiны казкi» от Университета третьего возраста и социального центра «Счастливый малыш» «SOS-Детской деревни Боровляны».

«Так здорово, ты пригласил в дом бабушку!» Смотрите, какой трогательный проект придумали в Беларуси -1

Оксана Борисевич, руководитель Центра общественной активности Университета третьего возраста:
Наши элегантные бабушки записывают аудиосказки, которые мы размещаем в группе в Facebook, которую так и назвали «Бабулiны казкi». С учетом того, что «Счастливый малыш» работает с детками, которым до трех лет, и понятно, что в семьях есть детки постарше, мы выбираем сказки, которые подходят к этому возрасту. Для малышей мы берем какие-то потешки, интересные песенки.

«Так здорово, ты пригласил в дом бабушку!» Смотрите, какой трогательный проект придумали в Беларуси -4

Дружба социальных центров существует уже много лет. В совместных проектах обладательницы элегантного возраста сперва примеряли на себя роль бабушек на час, присматривая за карапузами. А теперь заботу о крохах осуществляют онлайн.

Катерина Сидорук, социальный педагог социального центра «Счастливый малыш» общественной организации «SOS-Детская деревня Боровляны»:
Они делятся каким-то опытом, своим временем, широтой своей души. К нам обращаются семьи с детками до трех лет, у которых есть сложности в жизни, это семьи, у которых нет своих бабушек. Поэтому когда мы начинали сотрудничество, это было еще и такое межпоколенческое взаимодействие, традиции одной семьи могли перекочевать в молодую семью.

«Так здорово, ты пригласил в дом бабушку!» Смотрите, какой трогательный проект придумали в Беларуси -7

И как показывает практика, в помощи неравнодушных нуждаются не только молодые семьи. В социальный центр «Счастливый малыш» обращаются даже подростки.

Ирина Курилюк, директор общественной организации «SOS-Детская деревня Боровляны»:
Здесь получают поддержку как семьи с детками, которые находятся в кризисе, так и молодежь в категории детей-сирот. На сегодня это очень посещаемое место, у нас здесь работает юрист, работают психологи, работает карьерный менеджер. У нас есть возможность молодым людям и мамам, которые воспитывают маленьких деток, повысить свою профессиональную компетенцию.

«Так здорово, ты пригласил в дом бабушку!» Смотрите, какой трогательный проект придумали в Беларуси -10

А пока родители решают свои взрослые вопросы, на подхвате опытные няни. Для активных бабушек такая деятельность в радость.

Мадина Лумпова, руководитель волонтерского направления «Подарим детям радость» Центра общественной активности Университета третьего возраста:
Окунулись в детство и настолько приятно, а сколько незнакомых сказок. Новые авторы, подключаешь какие-то свои внутренние таланты, приходится иногда даже смотреть записи именитых актеров, поэтов, которые сами читают стихи.

«Так здорово, ты пригласил в дом бабушку!» Смотрите, какой трогательный проект придумали в Беларуси -13

Светлана Артюх, выпускница Школы стиля и развития, студентка Центра общественной активности Университета третьего возраста:
Так прекрасно, вот ты взял и пригласил в дом бабушку. Вот она пришла. Ребенок может даже выбрать, посмотреть на фотографии и выбрать. Вот хочу, чтобы сегодня эта бабушка была у нас в гостях. Мне кажется, что естественность, искренность этого проекта – это то, чего не хватает сейчас.

«Так здорово, ты пригласил в дом бабушку!» Смотрите, какой трогательный проект придумали в Беларуси -16

Добрые дела заразительны. К клубу по интересам приобщаются и юные сказочницы.

Ангелина Евсеева, студентка БГПУ:
Я как студентка факультета дошкольного образования получаю определенный опыт, что поможет мне в дальнейшем в работе с детьми и в целом это обогащает. По твитам, лайкам, репостам – по всему этому можно увидеть, что людям это нравится. Мамы обзванивали этот центр «Счастливый малыш», они высказывали слова благодарности, что им приятно, им нравится.

«Так здорово, ты пригласил в дом бабушку!» Смотрите, какой трогательный проект придумали в Беларуси -19

Через образы добрых книжных историй наши герои передают свое тепло и рисуют в воображении маленького человека огромный необъятный мир. Присоединяйтесь к проекту, и пусть в ваших устах оживет еще одно сказочное чудо.

# Воспитание детей # общество # Оксана Борисевич # Катерина Сидорук # Ирина Курилюк # Мадина Лумпова # Светлана Артюх # Ангелина Евсеева # Мария Кронда # Фотофакт # Белорусская литература

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