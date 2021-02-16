Белорусские лётчики отработали приёмы поражения наземных целей

Новости Беларуси. В эти дни военные летчики отработали приемы поражения наземных целей. В Беларуси продолжается оперативно-тактическое учение, в том числе с военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на авиаполигоне «Ружаны» пилоты выполнили сразу несколько тактических задач. С земли и воздуха провели зачистку района от возможного размещения диверсионно-разведывательных групп, а также нанесли авиационный удар по противнику из пушек и ракет.

Владимир Скоркин, заместитель командира смешанной авиационной базы:

Полет выполняется скрыто на предельно малой высоте. Такой элемент присутствует, как преодоление ПВО противника, противоистребительный, противоракетный маневры, также маневр по уничтожению сходу зенитно-ракетных установок, пулеметных расчетов. Далее так же скрытно выходит на полигон. Экипаж при взлете не знает, какая у него цель. Нужно летчику определиться, правильно построить заход, скрытно подойти, удар, поразить цель.