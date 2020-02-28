Прямой эфир

Михаил Финберг: «Троих братьев моих родных мы похоронили. Я живу один, и горжусь, что я живу в Беларуси»

28 февраля 2020 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы единственный музыкант в семье?

Михаил Финберг: «Троих братьев моих родных мы похоронили. Я живу один, и горжусь, что я живу в Беларуси»-1

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Я – единственный музыкант в семье. Мой папа – простой рабочий. Родился сразу после революции. Для него было самое главное – он был членом Коммунистической партии Советского Союза. Мама была простая прачка. Брат был военный человек. Он дошёл до Берлина. Мама тоже была в эвакуации. И папа прошёл всю войну, трижды был ранен. И троих братьев моих родных мы похоронили. Я иногда нахожу время, чтобы вспомнить о них. Не так всё это просто. Я сейчас один. Я живу один, и горжусь, что я живу в Беларуси. Это моя родная страна и страна моих родителей.

Также в интервью Михаил Финберг рассказал:

– как нужно выбирать представителя Беларуси на «Евровидении»                   

– как он первым из белорусов участвовал в «Евровидении»

– что думает про белорусский музыкальный рынок и Тиму Белорусских

– о Попове, Кио и Мулявине

– как 8 раз поступал в музучилище

Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Музыка # общество # Михаил Финберг

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Финберг: выбирать представителя Беларуси на «Евровидении» нужно на худсовете Минкультуры
28 февраля 2020 09:54

Михаил Финберг: выбирать представителя Беларуси на «Евровидении» нужно на худсовете Минкультуры

«Порядка 420 работников восстановили на работе в судах». Как обратиться за помощью к профсоюзам
28 февраля 2020 09:16

«Порядка 420 работников восстановили на работе в судах». Как обратиться за помощью к профсоюзам

Александр Лукашенко принимает участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси
28 февраля 2020 08:40

Александр Лукашенко принимает участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси