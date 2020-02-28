Михаил Финберг: «Троих братьев моих родных мы похоронили. Я живу один, и горжусь, что я живу в Беларуси»

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Я – единственный музыкант в семье. Мой папа – простой рабочий. Родился сразу после революции. Для него было самое главное – он был членом Коммунистической партии Советского Союза. Мама была простая прачка. Брат был военный человек. Он дошёл до Берлина. Мама тоже была в эвакуации. И папа прошёл всю войну, трижды был ранен. И троих братьев моих родных мы похоронили. Я иногда нахожу время, чтобы вспомнить о них. Не так всё это просто. Я сейчас один. Я живу один, и горжусь, что я живу в Беларуси. Это моя родная страна и страна моих родителей.

Также в интервью Михаил Финберг рассказал:

– как нужно выбирать представителя Беларуси на «Евровидении»

– как он первым из белорусов участвовал в «Евровидении»

– что думает про белорусский музыкальный рынок и Тиму Белорусских

– о Попове, Кио и Мулявине

– как 8 раз поступал в музучилище

Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.