Михаил Финберг: выбирать представителя Беларуси на «Евровидении» нужно на худсовете Минкультуры

Народный артист Беларуси высказал мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

А как достойно представить Беларусь на «Евровидении»? Где музыкальные материалы, где песни? Одного же исполнения мало.

Михаил Финберг: «Я первый, кто был на «Евровидении». С Филиппом Киркоровым»

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Для этого должен быть худсовет министерства культуры, которого у нас нет. Куда должны входить люди, которых назначит руководство нашей страны.