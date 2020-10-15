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Александр Лукашенко: тихая, спокойная страна, а вот в Минске мы никак не можем голову в руки взять

15 октября 2020 16:59
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на эффективную работу ОДКБ и развитие сотрудничества в рамках Организации договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: тихая, спокойная страна, а вот в Минске мы никак не можем голову в руки взять-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несложно было это все спрогнозировать, не имея даже какой-то оперативной информации. К сожалению, западные наши, как принято говорить мягко, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси. Приятного тут мало: тихая, спокойная страна, а вот в Минске мы никак не можем голову в руки взять и подумать, как жить дальше.

Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было. Хотя мы уже, ты же помнишь, переживали всякое. У нас после очередных выборов всегда то машины жгли, то с заточками бегали, то Дом правительства штурмовали. Но тогда было это влияние извне минимальное, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Я думаю, белорусы люди умные, разберутся в этом плане.

Александр Лукашенко: тихая, спокойная страна, а вот в Минске мы никак не можем голову в руки взять-4

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# Акции протеста # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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