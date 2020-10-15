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Андрей Швед: принимаются самые решительные меры, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан

15 октября 2020 16:44
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Новости Беларуси. Более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка возбуждено в Беларуси после 9 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из них уже на стадии завершения предварительного расследования, виновные лица предстанут перед судом, заявил 15 октября генпрокурор Андрей Швед.

Более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка возбуждено в Беларуси после 9 августа

Андрей Швед: принимаются самые решительные меры, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан-1

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Совместно с правоохранительными органами сейчас принимаются самые решительные меры, чтобы пресекать любые попытки радикальных действий со стороны граждан. Речь идет, например, о фактах блокирования дорожного движения, в первую очередь в столице. Прокуроры ориентировали органы дознания, правоохранителей на то, чтобы максимально повысить оперативность задержания таких лиц, в каждом случае немедленно возбуждать уголовные дела, решать вопрос незамедлительно об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Хочу сразу сказать, что государственные обвинители по этим делам и по другим делам, которые связаны с нарушением общественного порядка, ориентированы на поддержание государственного обвинения в части того, чтобы просить суды назначать максимальные меры наказания.

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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