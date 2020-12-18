«Я чувствую себя принцессой». В Витебске прошёл областной молодёжный бал

Новости Беларуси. В Витебске создали атмосферу XIX столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе на берегах Западной Двины прошел областной новогодний бал для учащейся и студенческой молодежи.

40 пар – лучших студентов вузов области, а также ученики витебского и полоцкого кадетских училищ стали главными героями праздника. Пригласительным билетом для некоторых стало триумфальное выступление за честь области на различных конкурсах. Также это активисты волонтерского и студотрядовского движения. Как и полагается на балу, юноши и девушки исполнили вальс, венгерку, полонез. Все это сопровождалось живой музыкой симфонического оркестра Витебской областной филармонии.

Полина Бондаренко, студентка Витебского технологического университета:

Мы готовились очень долгое время. Репетировали практически каждый день. Репетировали здесь, репетировали в своем университете. На самом деле нам понравился процесс. Это было очень интересно, очень захватывающе, это что-то новое для нас. Мои впечатления на высшем уровне.

Денис Кучмарев, студент Витебского технологического университета:

Мы репетировали даже в учебное время. Настолько серьезно мы готовились к этому мероприятию. Не только учиться же в университете.

Карина Степурко, студентка Витебского технологического университета:

Я чувствую себя принцессой. Я тут уже второй раз, была на первом областном балу. Все немножко поменяли – все интереснее, как-то дружнее все это делается. Очень нравится. Такие праздники надо устраивать.