Новые предложения не должны дестабилизировать обстановку в обществе. Вадим Ипатов высказался о проекте Конституции

Новости Беларуси. Разные точки зрения при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции, считает Александр Лукашенко. Об этом Президент заявил 4 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:

Прежде всего мы основываемся на том, что у нас есть сегодня Конституция, в ней прописаны уже апробированные нормы. Те предложения, которые сегодня формулируются, не должны дестабилизировать обстановку в обществе – обеспечить стабильность государства, преемственность государственной власти, защиту прав, интересов и свобод наших граждан. Именно на этом и основывается наша работа.