Новые предложения не должны дестабилизировать обстановку в обществе. Вадим Ипатов высказался о проекте Конституции

Новости Беларуси. Разные точки зрения при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции, считает Александр Лукашенко. Об этом Президент заявил 4 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Светлана Любецкая о проекте Конституции: «Сегодня есть уже позиции, с которыми мы согласились». Читайте здесь.
Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Прежде всего мы основываемся на том, что у нас есть сегодня Конституция, в ней прописаны уже апробированные нормы. Те предложения, которые сегодня формулируются, не должны дестабилизировать обстановку в обществе – обеспечить стабильность государства, преемственность государственной власти, защиту прав, интересов и свобод наших граждан. Именно на этом и основывается наша работа.
Президент поставил перед рабочей группой конкретные задачи – доработать документ по отдельным направлениям, выверить все юридические термины и детально проанализировать каждую из статей. Далее проект рассмотрит Конституционная комиссия, после чего состоится общественное обсуждение. Окончательный вариант Конституции будет вынесен на республиканский референдум.
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