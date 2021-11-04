Прямой эфир

Новые предложения не должны дестабилизировать обстановку в обществе. Вадим Ипатов высказался о проекте Конституции

04 ноября 2021 15:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Разные точки зрения при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции, считает Александр Лукашенко. Об этом Президент заявил 4 ноября на встрече с рабочей группой по доработке проекта Основного закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Светлана Любецкая о проекте Конституции: «Сегодня есть уже позиции, с которыми мы согласились». Читайте здесь.

Новые предложения не должны дестабилизировать обстановку в обществе. Вадим Ипатов высказался о проекте Конституции-1

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:  
Прежде всего мы основываемся на том, что у нас есть сегодня Конституция, в ней прописаны уже апробированные нормы. Те предложения, которые сегодня формулируются, не должны дестабилизировать обстановку в обществе – обеспечить стабильность государства, преемственность государственной власти, защиту прав, интересов и свобод наших граждан. Именно на этом и основывается наша работа.  

Новые предложения не должны дестабилизировать обстановку в обществе. Вадим Ипатов высказался о проекте Конституции-4

Президент поставил перед рабочей группой конкретные задачи – доработать документ по отдельным направлениям, выверить все юридические термины и детально проанализировать каждую из статей. Далее проект рассмотрит Конституционная комиссия, после чего состоится общественное обсуждение. Окончательный вариант Конституции будет вынесен на республиканский референдум.  

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Мы уже разогрели наше общество, люди ждут новую Конституцию»  

Игорь Сергеенко: «Акцент был сделан на Всебелорусском народном собрании, полномочиях этого органа»  

Наталья Кочанова: «В четко выстроенной структуре государственной власти еще появляется новый орган»  

# Конституция # общество # Вадим Ипатов # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сформированы 92 аварийные бригады. Как ЖКХ Минска готовится к зимнему периоду?
04 ноября 2021 15:36

Сформированы 92 аварийные бригады. Как ЖКХ Минска готовится к зимнему периоду?

В Смолевичском районе около 4000 одиноких пенсионеров. Посмотрите, как им помогают волонтёры
04 ноября 2021 15:09

В Смолевичском районе около 4000 одиноких пенсионеров. Посмотрите, как им помогают волонтёры

Светлана Любецкая о проекте Конституции: «Сегодня есть уже позиции, с которыми мы согласились»
04 ноября 2021 15:01

Светлана Любецкая о проекте Конституции: «Сегодня есть уже позиции, с которыми мы согласились»