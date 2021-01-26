Работники предприятий Беларуси об экономических санкциях: это нарушение прав десятков тысяч людей

Новости Беларуси. Введение экономических санкций – это не что иное, как экономический шантаж и нарушение прав десятков тысяч людей. С таким обращением к Международной организации труда, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран обратились работники белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? Кроме того, санкции направлены на сокращение поступлений в бюджет. В итоге мы можем остаться без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета.

В Федерации профсоюзов Беларуси отметили: с 26 января под обращением свою подпись может поставить каждый, кто заинтересован в том, чтобы сохранить экономику Беларуси, стабильную заработную плату и социальные гарантии для людей.