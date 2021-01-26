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Владимир Кухарев поручил изучить причины аварии на теплосетях в Московском районе Минска

26 января 2021 07:45
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Новости Беларуси. Мэр Минска поручил детально изучить причины аварии на теплосетях в Московском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как Московский район остался без тепла. Хронология событий

Владимир Кухарев поручил изучить причины аварии на теплосетях в Московском районе Минска-1

На оперативном совещании в Минском горисполкоме глава столицы 26 января поставил ряд задач. В частности, провести экспертизу состояния теплосетей, а также качества материалов, применяемых в ходе ремонтных работ при устранении поломок.

# Проблемы ЖКХ # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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