Снег продолжает идти непрерывно. На запад Беларуси обрушился циклон «Ларс»

Сотрудники МЧС более 30 раз выезжали на места падения деревьев. Повреждены пять автомобилей. Люди не пострадали.

Новости Беларуси. В Гродно все еще не отступает настоящая зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой ночью западные регионы страны оказались во власти циклона «Ларс».

На дорогах Гродно и района – около 30 крупных аварий. Зафиксированы единичные случаи обрыва линий электропередач, но массовых отключений не произошло. А вот с утра не все автовладельцы смогли выехать со двора из-за сугробов.