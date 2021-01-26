Снег продолжает идти непрерывно. На запад Беларуси обрушился циклон «Ларс»

Новости Беларуси. В Гродно все еще не отступает настоящая зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой ночью западные регионы страны оказались во власти циклона «Ларс».
Сотрудники МЧС более 30 раз выезжали на места падения деревьев. Повреждены пять автомобилей. Люди не пострадали.
На дорогах Гродно и района – около 30 крупных аварий. Зафиксированы единичные случаи обрыва линий электропередач, но массовых отключений не произошло. А вот с утра не все автовладельцы смогли выехать со двора из-за сугробов.
Снег продолжает идти непрерывно, поэтому все службы работают в усиленном режиме.