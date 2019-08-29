Четыре школьника из Клецкого района стали обладателями премий Специального фонда Президента

Новости Беларуси. Премия присуждается за выдающиеся результаты в учебе, исследовательской и научной деятельности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Премия присуждается за выдающиеся результаты в учебе, исследовательской и научной деятельности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Выпускники Кухчицкой средней школы Евгения Костюкевич и Михаил Пашко написали исследовательскую работу, посвященную малой родине, ее истории и знаменитому предку Эдварду Войниловичу.
Евгения Костюкевич, студентка Гродненского государственного аграрного университета:
Много где ездили. Побывали по Клецкому району, Копыль, Несвиж, много разных деревень.
Михаил Пашко, студент Белорусского государственного университета:
Документы искали очень долго, потому что нам сказали, что документов вообще по данному году по Клецку нет. Но мы нашли эти документы, сделали копии для того, чтобы мы сами могли потом их разобрать более детально и выяснить больше информации.
Войнилович был тесно связан с моей малой родиной, поэтому меня это очень привлекло и я захотел узнать больше.
Также престижную награду получил учащийся Домоткановичской средней школы Евгений Фалитар. Вместе с учителем по физике Николаем Дудковым они спроектировали макет малой гидроэлектростанции.
Евгений Фалитар, учениц Домоткановичской средней школы:
Это гидроэлектростанция у нас, работает от сточных вод. То есть вода, которая льется с крыш домов, школ собирается в один большой резервуар и из этого резервуара поступает на лопасти, которые крутятся и вырабатывают электроэнергию.
Всего в 2019 году обладателями премий специального фонда президента стали 162 школьника и 18 педагогов Минщины.