Четыре школьника из Клецкого района стали обладателями премий Специального фонда Президента

Новости Беларуси. Премия присуждается за выдающиеся результаты в учебе, исследовательской и научной деятельности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Пашко, студент Белорусского государственного университета:

Документы искали очень долго, потому что нам сказали, что документов вообще по данному году по Клецку нет. Но мы нашли эти документы, сделали копии для того, чтобы мы сами могли потом их разобрать более детально и выяснить больше информации.

Войнилович был тесно связан с моей малой родиной, поэтому меня это очень привлекло и я захотел узнать больше.