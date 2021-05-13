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«Это подло и несправедливо». Почему некоторые пытаются исказить военную историю?

13 мая 2021 14:10
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Новости Беларуси. В студии программы «Большой город» председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Анатолий Адоньев.

Екатерина Забенько, ведущая:
Вы побывали во многих уголках мира. Где вы только не были по долгу службы. Везде ли отношение к Великой Отечественной войне одинаковое?

«Это подло и несправедливо». Почему некоторые пытаются исказить военную историю?-1

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:
Пока мы были при советской власти, в подавляющем большинстве эти события оценивались правильно, но после распада Советского Союза каждая страна стала приобретать самостоятельные взгляды. Некоторые взгляды стали коверкать, извращать, и это больше всего стало тревожить нас, старшее поколение, которое пережило, видело те события, как вели себя фашисты в нашей стране и в других республиках. Для нас это событие очень важное, и мы всегда с волнением относимся к тому, когда молодежь допускает промахи в оценке этих событий.

Екатерина Забенько:
Почему так происходит, что все-таки пытаются исказить историю? Почему некогда преступников хотят представить нам героями? Почему уничтожаются военные памятники? Почему нам приходится доказывать абсолютную правду, которая никогда не требовала подтверждения? Мы с этим жили, рождались, многие с этим умирали. Как защитить эту правду, и почему настали такие времена, когда нам приходится доказывать очевидные вещи? А многие страны и вовсе пытаются присвоить все достижения себе.

«Это подло и несправедливо». Почему некоторые пытаются исказить военную историю?-4

Анатолий Адоньев:
По инициативе нашего Президента и руководства страны идет Год народного единства. Это очень правильное направление, чтобы объединить все категории населения, чтобы оно понимало важность этого. У нас есть какая-то мелкая часть, которая ориентируется на другие оценки, выводы и извращает эти события, ориентируется на тех, кто подает эти извращения западных стран, которые стараются опорочить вклад нашего народа в Победу, ссылаются на то, что инициатором войны был Советский Союз. Это подло и несправедливо, поэтому Год народного единства направлен на то, чтобы мы использовали нашу патриотическую работу, объединили население и не допустили, чтобы то, что дается из Запада, из той же Украины, Прибалтийских государств, вселялось в души нашей молодежи. Когда мы видим, что эти извращения у некоторых сохраняются, для нас это очень болезненно. Мы будем делать все для того, чтобы эти явления не укреплялись в нашей стране.

О значимости Дня Победы и Годе народного единства. Разговор с председателем ветеранского движения – подробности здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Анатолий Адоньев # Екатерина Забенько # Фотофакт

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