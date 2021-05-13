«Это подло и несправедливо». Почему некоторые пытаются исказить военную историю?

Екатерина Забенько, ведущая: Вы побывали во многих уголках мира. Где вы только не были по долгу службы. Везде ли отношение к Великой Отечественной войне одинаковое?

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Пока мы были при советской власти, в подавляющем большинстве эти события оценивались правильно, но после распада Советского Союза каждая страна стала приобретать самостоятельные взгляды. Некоторые взгляды стали коверкать, извращать, и это больше всего стало тревожить нас, старшее поколение, которое пережило, видело те события, как вели себя фашисты в нашей стране и в других республиках. Для нас это событие очень важное, и мы всегда с волнением относимся к тому, когда молодежь допускает промахи в оценке этих событий.

Екатерина Забенько:

Почему так происходит, что все-таки пытаются исказить историю? Почему некогда преступников хотят представить нам героями? Почему уничтожаются военные памятники? Почему нам приходится доказывать абсолютную правду, которая никогда не требовала подтверждения? Мы с этим жили, рождались, многие с этим умирали. Как защитить эту правду, и почему настали такие времена, когда нам приходится доказывать очевидные вещи? А многие страны и вовсе пытаются присвоить все достижения себе.