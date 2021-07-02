В Борисове открыли транзитное движение по улице Гагарина

Новости Беларуси. Подарок горожанам ко Дню Независимости. В Борисове после реконструкции открыли транзитное движение по улице Гагарина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Подарок горожанам ко Дню Независимости. В Борисове после реконструкции открыли транзитное движение по улице Гагарина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так строители завершили ремонт последнего участка главной артерии города – от перекрестка улиц Горького и Гагарина до улицы Орджоникидзе. Уложили дорожное покрытие, сделали ливневую канализацию и начали благоустраивать пешеходную зону.
Напомним, ремонтные работы позволили расширить автомагистраль с четырехполосной до шестиполосной. Это упростит движение и увеличит пропускную способность.
Сергей Круликовский, директор управления капитального строительства Борисовского района:
Финансирование объекта осуществляется за счет областного бюджета, и в настоящее время у нас остались непрофинансированы только пятая очередь, третий пусковой комплекс и шестая очередь. После этого магистраль соединится с реконструируемым мостом и объект при полной готовности будет введен в эксплуатацию.
Сейчас на улице Гагарина продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории, так что новые удобства скоро ощутят и пешеходы.