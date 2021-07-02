Прямой эфир

В Борисове открыли транзитное движение по улице Гагарина

02 июля 2021 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подарок горожанам ко Дню Независимости. В Борисове после реконструкции открыли транзитное движение по улице Гагарина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисове открыли транзитное движение по улице Гагарина-1

Так строители завершили ремонт последнего участка главной артерии города – от перекрестка улиц Горького и Гагарина до улицы Орджоникидзе. Уложили дорожное покрытие, сделали ливневую канализацию и начали благоустраивать пешеходную зону.

Напомним, ремонтные работы позволили расширить автомагистраль с четырехполосной до шестиполосной. Это упростит движение и увеличит пропускную способность.

В Борисове открыли транзитное движение по улице Гагарина-4

Сергей Круликовский, директор управления капитального строительства Борисовского района:
Финансирование объекта осуществляется за счет областного бюджета, и в настоящее время у нас остались непрофинансированы только пятая очередь, третий пусковой комплекс и шестая очередь. После этого магистраль соединится с реконструируемым мостом и объект при полной готовности будет введен в эксплуатацию.

В Борисове открыли транзитное движение по улице Гагарина-7

Сейчас на улице Гагарина продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории, так что новые удобства скоро ощутят и пешеходы.

# Автодороги Беларуси # общество # Сергей Круликовский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Все те, кто придёт на наши мероприятия, будут приятно удивлены». Как отметят 3 июля в Заводском районе?
02 июля 2021 16:11

«Все те, кто придёт на наши мероприятия, будут приятно удивлены». Как отметят 3 июля в Заводском районе?

Юлия Артюх: «БЧБ кричат, что они мученики. Запад апеллирует их задержанием, чтобы вывести людей на улицы»
02 июля 2021 16:09

Юлия Артюх: «БЧБ кричат, что они мученики. Запад апеллирует их задержанием, чтобы вывести людей на улицы»

«Определяющий компонент – тренерские кадры». Чего не хватает белорусскому спорту?
02 июля 2021 16:08

«Определяющий компонент – тренерские кадры». Чего не хватает белорусскому спорту?